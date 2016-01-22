邓柯珀：创新路上勇争先

近日，记者来到位于洛阳国家大学科技园的洛阳语音云创新研究院时，戴着耳麦的邓柯珀正在对测温测声技术解决方案进行性能优化改进。

人物简介

人物：邓柯珀

职务：洛阳语音云创新研究院研发主管

最幸福的事儿：攻克难题、开发出有益于社会的项目

最期待的事儿：开发更多新产品

近日，记者来到位于洛阳国家大学科技园的洛阳语音云创新研究院时，戴着耳麦的邓柯珀正在对测温测声技术解决方案进行性能优化改进。

新冠肺炎疫情发生后，邓珂珀和同事们针对市场急需的体温监测筛查技术和产品，快速研发了一套个体识别测温测声技术解决方案。该方案融合了热成像监测技术、咳嗽异常声音监测技术和个体图像识别技术等，可通过对目前一些公共场所已安装的闸机、安全门等设施进行简单改造，对出入人员进行身体健康状态快速筛查。

2016年，邓柯珀进入洛阳语音云创新研究院从事研发工作。在研发岗位上，他勇于创新，敢于实践，一步步成为研发团队的骨干。如今，31岁的他已是该研究院的研发主管。

2017年，邓柯珀带领团队与省内一家以生猪养殖为主的畜牧养殖企业合作，研发智慧养殖产品。邓柯珀和团队成员花了3个多月的时间泡在猪场，把猪的信号一一记录在册，逐步建立了养猪知识数据库。

经过反复调试，2019年年初，邓柯珀带领团队研发的拥有完全自主知识产权的智慧养殖系列产品，可以从声音、姿态、体温、运动量、成长环境等多个方面，全天候监控生猪等畜禽的成长情况，实现智能化养殖管理。该产品目前已应用于国内畜牧养殖龙头企业。

目前，邓柯珀正带领团队研发应用人工智能、物联网、大数据等技术，解决禽畜疫病监测、精准饲喂等难题。去年，邓柯珀入选“洛阳市第二届优秀科技杰出人才”。

人物心声：干一行就要爱一行、专一行

记者感言：邓柯珀勇于创新，敢于实践，为企业的科技进步做出了贡献。(洛阳晚报记者 戚帅华 通讯员 杜鹃)