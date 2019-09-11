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视频见面，在线融资！洛阳举办“线上银企对接会”为企业解忧
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳日报 2020-03-23 08:48

　　金融产品路演、线上提问答疑、预约线下服务……近日，洛阳国家大学科技园与我市一些金融机构联合举办的“线上银企对接会”直播间里，很是热闹。

　　这场面向洛阳国家大学科技园入园企业的银企对接会，以线上会议的形式在银行与企业之间架起了一座新桥，还为企业提供了政策答疑、线上融资的机会，解决了不少企业当前最棘手的资金难题。

　　洛阳国家大学科技园目前进驻企业约500家，提供各类就业岗位4000余个。为了助力更多企业尽快安全有序复工复产，园区通过灵活多样的线上服务模式，精准解决企业遇到的难题。

　　除举办“线上银企对接会”外，该园区近日还举办了线上复工材料申报说明会、线上创业心理辅导、线上招聘会等多场线上服务活动，并开通线上办公平台，协助填写、初审与提交企业复工申请资料，帮助完成现场验收等，做到全程跟进全程服务。目前，该园区已有70多家企业有序复工复产。

　　“我们将提供多重线上服务，帮助企业有序复工复产，支持企业渡过难关。”洛阳国家大学科技园运营总监田源说，园区将通过这种“不见面”的企业服务方式，进一步精准满足企业在线上办公、开会、用工、融资、采购等方面的需求，加速复工复产。 （洛阳日报记者 戚帅华 通讯员 化雅楠）
[ 责任编辑：崔利利]
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