洛阳一位退休物理教师自制新型二胡 来看看有啥不一样？

昨日，有读者拨打本报热线66778866称，有一位退休教师喜欢上二胡，就尝试自己制作，不锈钢管琴杆、旋转螺母调音、新型材料替代蟒皮……目前，他正为自制的新型二胡向相关部门申报专利。这个新型二胡跟传统二胡有啥不一样？记者找到了这位制作者。

梁丙林用新型二胡演奏

昨日，有读者拨打本报热线66778866称，有一位退休教师喜欢上二胡，就尝试自己制作，不锈钢管琴杆、旋转螺母调音、新型材料替代蟒皮……目前，他正为自制的新型二胡向相关部门申报专利。这个新型二胡跟传统二胡有啥不一样？记者找到了这位制作者。

对二胡产生浓厚兴趣，决定自己动手做一把

61岁的梁丙林是洛龙区一中学的退休教师。昨日上午，记者在梁丙林家中看到，他正使用自制的新型二胡与一位老友切磋技艺，他手中的新型二胡异于传统二胡，没有琴头，琴杆为不锈钢管，琴杆上端有螺母，琴筒上的蟒皮由新型材料聚酯薄膜替代，看起来有些时尚。

梁丙林动手能力比较强。此前，他做过简易的音响、收音机。他一直比较喜欢音乐，与二胡结缘，要追溯到2015年。

2015年夏天，梁丙林与爱人到王城公园游玩，看到几位老人在凉亭下拉二胡，顿时对二胡产生了浓厚的兴趣，就想学习这门乐器。可是，市面上品质差不多的二胡，价格都在千元以上，他有些舍不得，遂决定自己动手做一把。

琢磨两个月，对传统二胡进行创新改进

有了这个想法后，梁丙林开始查阅二胡的相关资料，并了解其制作原理，得知二胡由琴杆、琴筒、琴轴等构成，琴杆材质为胡木、紫檀木，琴筒上的琴皮为蟒皮。“我制作的二胡还是传统意义上的二胡。”梁丙林说，他断断续续做了半年，当年年底完成了第一把二胡。

此后，梁丙林不但对拉二胡入迷，还对制作二胡有了更大兴趣。其间，他对自己的二胡不断进行微改造，几乎每年都要做一把。他发现，传统二胡调音比较麻烦，二胡音调的高低跟琴弦的松弛程度有关，需要转动两个琴轴完成调音，但调音费时费力，在转动琴轴的同时，还要左右调节，否则在演奏过程中容易跑弦，而他们这些爱好者多上了年纪，调音很不容易。

“调音又不可避免，因为每次拉完二胡都需要松弦，否则琴弦长期处于紧绷状态，对蟒皮伤害极大，易导致其变形，影响音质。”老梁说，二胡有1000多年的历史，结构没有发生大的改变，他想对二胡进行创新改进。

“新型二胡能制作成，得益于我长期从事物理教学。”梁丙林笑着说，去年2月，他想凭借这几年积攒的经验，对二胡进行创新改进。最初两个月里，他凭借对力学的了解，在纸上画图设计，决定通过机械原理改变调音方式。

新型二胡音质好、易操作，拉二胡的朋友托他做一把

“我需要舍弃木质琴杆，改用不锈钢管。”梁丙林说，在不锈钢管上端安装螺母，管内安装“内芯”螺栓，在钢管一侧开竖直条形口，将两个琴轴固定在螺栓上，并在其中一个琴轴上安装微调按钮，旋转螺母可同时调节里弦与外弦，再利用微调按钮微调任一根弦，以实现两根弦音调同步。此外，琴皮选用成本低、环保的新型材料聚酯薄膜。

梁丙林说，相较设计，制作二胡的过程不是很难。使用的材料有的是买的，比如不锈钢管；有的是“变废为宝”，比如制作螺母、螺栓的材料铝块，是损坏的吸顶灯上的。去年8月，他的新型二胡终于制作成功。

朋友李延民等人试用梁丙林的新型二胡后，普遍觉得它操作简便，音质纯净，调音省心省劲儿，外观还新颖，让传统乐器具有现代感。如今，李延民委托梁丙林也帮自己做了一把。

目前，梁丙林已将新型二胡申报专利，希望二胡这种优良的传统民族乐器今后能得到更好的发展与推广。(洛阳晚报记者 魏巍 文/图)