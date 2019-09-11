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洛阳一卤肉店日营业额大幅增长 老板：应早些把店搬进微信群
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2020-03-23 08:38
甘书锋(左)在分切顾客预订的卤肉

　　“今天的卤肉刚出锅，欢迎大家下单，先吃再付款，味道不好全免单！”昨日上午，热气腾腾的卤肉一出锅，甘书锋就往十几个小区的业主微信群里发消息，不一会儿，近三十公斤卤肉就被定出去了。

　　“现在我才知道，微信群里有这么大的商机！”甘书锋说。甘书锋在我市经营一家卤肉小店，以前，他只在店里做生意。不久前，因为疫情原因，他不得不在微信上推销卤肉，没想到生意很好，几天时间就挽回了疫情期间的经济损失，每天营业额从疫情前的两三千元增到如今的七八千元。

　　复工推迟，一家人的生计让他“压力山大”

　　甘书锋今年36岁，两年前，他在新区开了这家卤肉店，30多平方米的小店，平时全靠他和妻子打理，由于卤肉味道好，小店生意还算不错。

　　今年春节后，由于疫情原因，他正月初五复工的计划泡汤。“刚开始还不着急，觉得疫情不太严重，后来，我有点儿坐不住了。”他说，一家人的生活开支、孩子的学费和房贷全指望卤肉店，加上每月近4000元的店铺租金，让他觉得压力扑面而来。

　　2月下旬，不少行业开始复工复产，但甘书锋没有马上提交复工申请。“猪肉价格太高，卤肉成本大、利润小，而且是熟食，卖不完就得扔掉。”他说，复工后不能堂食，到店的顾客可能不多，卤肉卖不完扔掉的话，可能还会亏本。

甘书锋在某小区业主微信群里发起预订提醒

　　微信群里卖卤肉让他发现商机

　　“后来我听说，很多餐饮店复工后在微信上卖东西，一天下来不少挣钱。”甘书锋说，自两年前他开卤肉店起，一直守在店里被动等客上门。

　　3月初，甘书锋的小店经审批后复工了，他抱着尝试的心态做线上推销。除了一次性医用口罩和消毒用品，他还专门买来送餐用的保温箱，并按要求每天对店内和送餐车、保温箱消毒。“‘蔡店卤肉’现煮现卖，不涨价，无接触配送，市区免费送货……”有老顾客将他拉到几个小区业主生活服务微信群后，他和妻子发出了这段精心编写的广告词。

　　“没想到，第一天就卖了一千多块钱。”甘书锋说，虽然这只是平时每天营业额的三分之一，但让他第一次看到了“线上销售+社区配送”蕴含的商机。

　　此后，甘书锋有了更大胆的推广方案：顾客即便只买半公斤卤肉，他也免费送货上门；可以先吃后付款，觉得味道不好就免单。他说，之所以敢这么做，是出于对自家卤肉的信心，“接了几百单，没碰到一个要求免单的”。

　　回头客越来越多，甘书锋被业主邀请进更多小区的业主生活服务微信群，订单量增长很快。凌晨5点起床做卤肉、白天送货、晚上准备食材和统计线上销售情况，他说：“去年一年都没这么忙过，我该早点儿把店搬进微信群。”

　　“线上销售+社区配送”潜力大，夫妻小店迎来发展春天

　　如今，靠“线上销售+社区配送”销售模式，甘书锋每天的营业额已有七八千元，这是他之前不敢想的。他说，疫情发生前，算上卖凉菜、鸡蛋汤和浆面条，他每天的营业额才两三千元，“现在不光疫情期间的损失补回来了，房贷、店铺租金也不用发愁了”。

　　“我正在赶做一批名片，把新建的微信群二维码印上去，随卤肉一块配送，加微信减1元。”甘书锋说，社区配送潜力巨大，由于订单越来越多，他一个人忙不过来，一部分订单已交给跑腿公司代送。

　　结束采访时，甘书锋告诉记者，春天越来越暖，他的信心也越来越足，他和妻子商量过，等疫情结束后，他们准备扩大门面，在保证卤肉质量的前提下，把更多精力放在线上销售和社区配送上，“我们虽然是夫妻小店，但只要转变思维，也能把生意做得越来越红火”。(洛阳晚报记者 牛鹏远 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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