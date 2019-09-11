洛阳部署高质量推进巡察村（社区）党组织全覆盖工作

按照市委“党建引领、‘三治’并进、服务进村(社区)”部署和“抓紧抓实、实质提升”巡察村(社区)党组织工作要求，我市于日前召开高质量推进巡察村(社区)党组织全覆盖工作动员部署会议，对相关工作进行再动员、再部署。

按照市委“党建引领、‘三治’并进、服务进村(社区)”部署和“抓紧抓实、实质提升”巡察村(社区)党组织工作要求，我市于日前召开高质量推进巡察村(社区)党组织全覆盖工作动员部署会议，对相关工作进行再动员、再部署。

高质量推进巡察村(社区)党组织全覆盖工作，旨在解决基层党的建设存在的突出问题，着力提升基层党建工作水平和基层治理能力，巩固党的执政根基，为更好地实施乡村振兴战略提供坚强的纪律和作风保障。

巡察将聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况，重点关注主题教育专项整治、“三大行动”、新冠肺炎疫情防控、“三大攻坚战”和乡村振兴战略、扫黑除恶和惠农利民政策、意识形态领域等方面决策部署的落实情况；聚焦群众身边的腐败问题和不正之风，重点关注在落实中央惠民政策、服务群众生产生活过程中以权谋私的问题，在农村“三资”管理过程中的违规问题，损害党群干群关系的作风问题，民生领域和群众关心的突出问题等；聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题，重点关注落实党建主体责任、发挥政治功能情况，换届选举情况，党组织自身建设情况，领导社会治理情况等。

巡察村(社区)党组织全覆盖工作坚持市推动、县(市)区主导、乡镇(街道)落实，坚持有形覆盖和有效覆盖相统一，因村制宜、因居施策。按照要求，10月底前，各县(市)区完成巡察村(社区)党组织全覆盖工作；年底前，反馈问题整改到位、问题线索办结清零。

巡察村(社区)党组织全覆盖工作坚持边巡边改、边巡边查，对群众反映强烈、明显违规的问题，或事情虽小但直接关系群众切身利益的问题，将坚持立行立改，“短平快”解决问题；对于反映的具体、可查性强的问题线索，纪检监察机关将同步跟进、同步办理，快查快办，形成震慑。其间，巡察机构将把发动群众作为关键因素，通过信访举报、张贴公告、广播告知、微信微博等形式，提高群众的知晓率和参与度。

市领导何伟、李保国参加会议。偃师市、伊川县、涧西区在会上交流发言。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 杨伟峰 贾森）