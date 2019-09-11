洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳部署高质量推进巡察村（社区）党组织全覆盖工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-03-23 09:15

　　按照市委“党建引领、‘三治’并进、服务进村(社区)”部署和“抓紧抓实、实质提升”巡察村(社区)党组织工作要求，我市于日前召开高质量推进巡察村(社区)党组织全覆盖工作动员部署会议，对相关工作进行再动员、再部署。

　　高质量推进巡察村(社区)党组织全覆盖工作，旨在解决基层党的建设存在的突出问题，着力提升基层党建工作水平和基层治理能力，巩固党的执政根基，为更好地实施乡村振兴战略提供坚强的纪律和作风保障。

　　巡察将聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况，重点关注主题教育专项整治、“三大行动”、新冠肺炎疫情防控、“三大攻坚战”和乡村振兴战略、扫黑除恶和惠农利民政策、意识形态领域等方面决策部署的落实情况；聚焦群众身边的腐败问题和不正之风，重点关注在落实中央惠民政策、服务群众生产生活过程中以权谋私的问题，在农村“三资”管理过程中的违规问题，损害党群干群关系的作风问题，民生领域和群众关心的突出问题等；聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题，重点关注落实党建主体责任、发挥政治功能情况，换届选举情况，党组织自身建设情况，领导社会治理情况等。

　　巡察村(社区)党组织全覆盖工作坚持市推动、县(市)区主导、乡镇(街道)落实，坚持有形覆盖和有效覆盖相统一，因村制宜、因居施策。按照要求，10月底前，各县(市)区完成巡察村(社区)党组织全覆盖工作；年底前，反馈问题整改到位、问题线索办结清零。

　　巡察村(社区)党组织全覆盖工作坚持边巡边改、边巡边查，对群众反映强烈、明显违规的问题，或事情虽小但直接关系群众切身利益的问题，将坚持立行立改，“短平快”解决问题；对于反映的具体、可查性强的问题线索，纪检监察机关将同步跟进、同步办理，快查快办，形成震慑。其间，巡察机构将把发动群众作为关键因素，通过信访举报、张贴公告、广播告知、微信微博等形式，提高群众的知晓率和参与度。

　　市领导何伟、李保国参加会议。偃师市、伊川县、涧西区在会上交流发言。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 杨伟峰 贾森）
[ 责任编辑：赵彤彤（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·孩子总是“眼泪汪汪” 还有眼屎，要紧吗？
  • ·身上也没疙瘩，她却痒得挠出血痕
  • ·饭后喉咙有异物感，应及时就诊
    		•
    洛宁蒸肉：别看肉不多，香得馋坏个人儿
    洛宁蒸肉：别看肉不多，香得馋坏个人儿
    洛宁蒸肉：别看肉不多，香得馋坏个人儿
        洛阳是牡丹花城，更是美食之都。徜徉在洛阳的大街小巷，也许在某个转角就能偶遇一家老店，一道美食，让您的...
  • ·洛阳7岁娃娃登上戏台 姥姥奶奶功不可没
  • ·专注摄影50多年 80岁的他想90岁时再办场影展
  • ·洛阳年近八旬老夫妻 旅行脚步不停息
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳龙门站综合交通枢纽北广场初现芳容
  • 洛阳下周天气：中雨+大风+大幅降温来袭！
  • 【组图】航拍下的洛城春意盎然，真是...
  • 洛阳牡丹初露容 娇艳惹人爱
  • 洛阳召开经济运行工作分析会
  • 洛阳乡村春耕图
  • 好消息！洛阳暂住登记可以网上办理了
  • 洛阳应急稳岗补贴特殊帮扶政策将延长...
  • 洛阳市2名党员被通报表扬
  • 洛阳一位退休物理教师自制新型二胡 来...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市各医院体检业务暂停，恢复时间未定
    咨询：洛阳是否对国外归来人员筛选调查
    精彩图片
    洛阳一位退休物理教师...
    风筝缠绕高压线 工作人...
    绞胎陶瓷 瓷中君子
    社区举办“云”诗会 ...
    精彩热帖

    春色迷人

    鹦鹉闹春

    少女汉服赏花春意浓

    笑春风
    /美丽的桃花岛-鲜艳的月季花
    /【光影瞬间】一组水景练习
    /徒步 汉函谷关--千唐志斋--铁门站——2019
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605