洛阳数字经济领域多个重点企业、重点项目实现常态化运转

线上“云办公”，一组组数据沿着网络火速流动；线下忙建设，多个数字化项目加快推进。在全市复工复产过程中，我市数字经济展现巨大活力，为实现全市高质量发展快速“补位”。

洛阳微众工作人员展示数据标注项目

线上“云办公”，一组组数据沿着网络火速流动；线下忙建设，多个数字化项目加快推进。在全市复工复产过程中，我市数字经济展现巨大活力，为实现全市高质量发展快速“补位”。

作为我市数字经济主要集聚地，目前洛阳大数据产业园内多个重点企业、项目已实现常态化运转，其中中移在线100%复工，炎黄科技园复工率达87%，园区整体复工率近七成。

于去年年底正式落户该产业园的洛阳微众大数据信息科技有限公司，是一家主要从事大数据信息采集及数据分析等的服务型公司，其合作伙伴包括中国移动、阿里巴巴、字节跳动等。数据标注是该企业的核心业务之一，这项业务主要通过数据加工人员使用标记工具，对智能设备学习数据进行人工示教。

自复工以来，洛阳微众正加紧推进一项关于无人驾驶的数据标注项目。“我们的工作其实就相当于智能设备的老师，通过反复指导训练，培养它们正确处理数据的能力。”洛阳微众总裁何永志表示。目前，该企业单日数据处理量可达“10万+”，在整个标注行业位居前三名。该企业正在筹建大数据比较中心，依托中移在线数据优势，以洛阳为中心，向全国乃至国外人工智能行业提供数据支撑。

配备的各式防护用品一应俱全，一张张票据数据实现精准处理，嘉芸汇洛阳财务大数据中心门口的显示屏接连闪烁，数据显示，20日0时至10时已有来自全国各地的4万张票据在此处理完毕。

“今年2月初我们公司每日票据处理只有几万份，目前已经接近20万份，还在持续增长。”该企业行政总监张闹闹表示。

得益于“智能+财务”的先进模式，嘉芸汇实现了票据处理效率飞跃式提升，在当前智能财务领域，无论体量还是效率，该企业都做到了全国第一，其服务对象也由去年7月的近50万家企业增至如今的逾百万家。“财务票据是一个公司经营管理的‘晴雨表’，这也说明全国企业正在逐渐有序复工。”张闹闹说。

作为疫情防控一线组织，位于洛阳大数据产业园办公楼一楼的中海物业集团内近来格外忙碌。在此次抗疫过程中，该集团充分发挥大数据平台作用，通过数据加强人员智能管理，实现了在管全国80个城市近800个项目无疑似病例、无确诊病例。企业依托自主研发的智能软件，能够及时满足小区用户的用药、饮食等需求，为实现安全防控奠定基础。

“数字化技术的发展，使得像物业服务这样的传统产业，更容易融合数据等新要素，更准确捕捉和研究用户的动态数据，为企业创造新的利润价值。”中海物业区域总经理李光辉介绍道。

除了企业耕耘正忙，目前洛阳大数据产业园内的多个重点项目也在有序推进中：

旅游大数据中心一期正在加紧建设，该中心以加强大数据在文旅领域的创新应用为核心，推动文旅企业转型升级、高质量发展，将成为我市旅游大数据建设的重要载体。相关团队正着力做好前期筹备工作，即将上线的手机App将为洛阳牡丹文化节各个景区准备线上展示平台，通过线上方式为全国各地游客提供更多的牡丹及洛阳文化展示平台。

洛阳市工业互联网体验中心建设也已部分完成，该中心为制造业转型升级、加快推进洛阳制造业高质量发展而建设，汇聚了多种信息技术。其展厅总面积为2400平方米，主要展示我市工业概况、企业数据汇集及工业互联网平台、标识解析体系等内容。

“日前，大数据·河南洛阳大数据产业园获批国家新型工业化产业示范基地，进一步增强了我们的发展信心！”洛阳大数据产业园相关负责人表示，下一步，该产业园将继续着力推动大数据与行业应用融合、与新兴技术融合，加快推动我市制造业通过大数据应用完善产业链、提升价值链，实现转型发展、高质量发展。（洛阳日报记者 陈曦 通讯员 白涛 文/图）