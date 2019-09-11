今日起，洛阳出入境窗口恢复正常办公

22日，记者从市公安局获悉，23日起，全市出入境窗口在前期预约办证的基础上恢复正常办公，正常开展业务受理。

22日，记者从市公安局获悉，23日起，全市出入境窗口在前期预约办证的基础上恢复正常办公，正常开展业务受理。

市公安局治安和出入境管理支队有关负责人表示，对于群众申请护照、港澳通行证探亲、逗留签注，往来台湾通行证业务，各出入境接待大厅正常受理。

需要注意的是，港澳通行证部分业务按国家移民管理局统一要求继续暂停。2020年1月28日起，全国公安机关出入境管理部门暂停受理、审批、签发内地居民赴香港、澳门团队旅游、个人旅游(含深圳“一周一行”)签注，2月7日起，暂停办理内地居民赴香港商务签注，恢复时间将另行发布。

对于在洛停留、居留的外国人，如所持签证证件有效期顺延两个月后即将到期且需要延长在华停留期的，须提前电话预约，前往中国(河南)自贸区洛阳片区综合服务中心申请业务受理。预约电话：0379-69952628，办公地址：洛阳市高新区火炬大厦一楼东厅。

该负责人提醒，市公安局出入境接待大厅因疫情防控工作需要只开展已办理证件发放业务，欲前往该大厅的办证群众可前往市民之家出入境接待大厅办理。

全市各出入境接待大厅将严格落实疫情防控各项措施，办理业务的群众应当正确佩戴口罩、自觉接受体温检测，出示“洛康码”后进入出入境接待大厅，办理完毕后尽快离开。办理业务的群众应遵循“谁办理谁在场”的原则，对于非办理业务的人员，一律不得进入办公场所。

出入境业务办理流程和所需材料，可以在“洛阳警民通”微信公众号出入境业务指南中查看，或拨打各出入境接待大厅咨询电话，尽量一次性办完业务，减少往返次数。 （洛阳日报记者 申利超 通讯员 李宙衡）