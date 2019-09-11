洛龙区卫健委副主任张胜利：他的手机号成了“24小时服务热线”

“你好，我在加拿大留学，最近想回洛阳，请问到新郑机场，应该家人去接还是防控部门去接？”近日，凌晨两点，洛龙区卫健委副主任张胜利的电话又响了。

张胜利(右一)在高速卡口督查指导

“你好，我在加拿大留学，最近想回洛阳，请问到新郑机场，应该家人去接还是防控部门去接？”近日，凌晨两点，洛龙区卫健委副主任张胜利的电话又响了，这通越洋咨询电话，让刚在办公室沙发上入睡的张胜利瞬间清醒，他详细解答对方问题，并叮嘱对方应主动进行身份核验和健康申报，回洛遵守“14+2”天集中隔离等疫情防控管理规定。

疫情发生以来，张胜利随时随地都可能接到电话，在办公室、在办事的路上、在车上、在深夜……他的手机号成了“24小时服务热线”。来电咨询的有乡镇、社区工作人员，也有指挥部各部门同志，还有基层医务人员和市民。他总是耐心细致、不厌其烦地解答并解决。

“疫情让大家措手不及，作为卫健系统的专业人员，我解答得越细，大家就越有信心。”在张胜利看来，防控措施到位，解释说明及时，群众才有安全感。

春节前，突如其来的疫情，让洛龙区卫健委迅速进入战斗状态，张胜利作为医疗防治组负责人，承担了大量繁重的人员组织、方案制订、技术培训等工作。为了让防控措施快速落地见效，张胜利绘制出简单明了的流程图，第一时间传达给各医疗机构和乡镇、街道。

“集中隔离点人手不足怎么办？”疫情最吃紧的那段时间，来自基层的这通电话让张胜利的心揪了起来。他迅速组织辖区停诊医疗机构医务人员组成100余人的洛龙区医疗机构疫情防控志愿服务团队，投入集中隔离和居家隔离的防控一线，缓解了一线医务人员不足的问题。

“街面预防性消毒有没有好方法？”接到乡镇打来的咨询电话，张胜利深入一线督查指导，几天下来因长时间暴露在消毒液中，他的双手手背裂开了血口子。

两个月来，张胜利始终奋战在疫情防控一线，没有休息过一天，有一半时间住在办公室。每天都在高压状态下工作十几个小时，他从无懈怠，确保每项工作有条不紊，每个数据准确无误。同事劝他注意身体，他总是说：“这场疫情对于每一个共产党员都是一场考验。作为党员干部，关键时刻就必须站出来、顶上去。”(洛阳晚报记者 李冰 通讯员 张璞 文/图)