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伊滨经开区李村镇党委副书记郭建伟：只有群众平安，我们才能心安
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳日报 2020-03-23 08:18
郭建伟（中）与同事商讨工作

     “宝贝，佩佩家好玩吗？”“好玩，他们家有糖、汽车(玩具)，还有爸爸……”13日中午，趁着吃午饭的工夫，伊滨经开区李村镇党委副书记郭建伟跟一岁半的儿子视频连线，听到孩子的回答，这个“不称职”的父亲眼圈红了。

　　郭建伟今年39岁，2006年来到李村镇工作。疫情发生后，他分包三个村万余名群众的疫情防控工作，每天排查重点地区返乡人员，宣传疫情防控知识，驻守防控卡点，给群众登记、测体温，为返乡隔离人员代购生活物资，保障群众生活。由于辖区内重点地区返乡人员众多，防控工作复杂严峻，他经常忙到凌晨2点才回到单位宿舍，有时被窝还没暖热，就被电话叫醒，重返一线岗位。

　　“大年初一的那件事，让我记忆犹新。”郭建伟说，当天下午，一名武汉返洛人员的亲属突发高烧。此事引起了郭建伟的高度警惕，他立即按应急预案要求向上级汇报，协调救护车将病人送往指定医院，对密切接触者展开排查和医学检查，对患者和密切接触者的住所每天彻底消毒两次。所幸，经过6天的治疗和检测，这名患者被确诊为普通感冒，并非新冠肺炎。“虽是一场虚惊，却检验了我们的快速反应能力和疫情处置水平，使此后的防控工作更加严格细致。”郭建伟说。

　　疫情防控期间，郭建伟还当起了“心理咨询师”，他的手机成了热线电话。湖北返洛人员姬先生说，居家隔离10天后，他烦躁不已，就在电话里冲郭建伟发了一通火。没想到郭建伟非但不生气，还一直好言安慰，引导他把心中不悦一吐为快。“他每天给我们送吃送喝，还要当‘出气筒’，我心里真过意不去。”回忆起这些事情，姬先生既愧疚又感动。

　　就这样，凭着高度的责任感、使命感，郭建伟带领广大基层干部党员，不知疲倦地坚守在疫情防控一线，守护着群众的健康。他说：“只有群众平安，我们才能心安。”

　　“如今，疫情防控形势持续向好，咱们要‘戴着口罩’抓发展，把疫情影响降到最低。”郭建伟说，眼下李村镇正在抓紧推进洛阳市奥林匹克中心项目征迁工作，确保该项目如期动工。此外，他们还积极组织带贫企业有序复工复产，搭建平台，协调贫困群众到企业就业，引导贫困户调整种植结构，做好春耕生产工作。目前该镇100多家企业已全部复工，近8000名当地群众实现在家门口就业。（洛阳日报记者 孟山 通讯员 张璞 吕柏坡 赵海狮 文/图）
[ 责任编辑：崔利利]
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