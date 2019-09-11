洛阳今天多云 气温10℃到23℃

今天（周一）全区多云，东南风3级，气温10℃到23℃。

刚刚过去的双休日，您出门踏春了吗？在太阳公公的照拂下，一些公园里的牡丹已悄悄绽放，白的、红的、粉的，争奇斗艳，引人陶醉。

今天是第60个世界气象日，主题是“气候与水”，意在号召大家关注气候，保护水资源。

气候与我们赖以生存的自然环境息息相关，水是人类社会生存发展的重要资源，两者关系密切，相互影响。水可以调节气候，实现人们对风调雨顺的美好期盼，但如果天气、气候的变化超过正常波动上限，就会出现极端天气气候事件，对我们的社会生活产生不利的影响。比如，降水过多会带来暴雨洪涝，危及房屋、土地、农田甚至生命安全，降水过少则会带来干旱，影响作物生长甚至人畜饮水安全。

本周，天气会继续暖下去吗？别天真！本周后期气温将“退烧”，最大降温幅度超过8℃，因此大家的厚衣服先别忙着收到柜子里。

市气象局观测到的数据显示，未来一周，我市多云天气较多。26日夜至27日，受高空低槽和冷空气的共同影响，有降水天气产生，风力较大，最高气温较前期也有明显下降。

具体来说：

今天(周一)全区多云，东南风3级，气温10℃到23℃。

明天(周二)全区晴天到多云，偏南风3级，气温10℃到24℃。

25日(周三)阴天到多云，局部地区有阵雨，气温12℃到24℃。

26日(周四)阴天转小到中雨，东北风4级到5级，气温14℃到21℃。

27日(周五)小雨停止转多云，气温7℃到13℃。

28日(周六)晴天到多云，气温5℃到15℃。

29日(周日)阴天转小雨，气温6℃到14℃。(洛阳晚报记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖)