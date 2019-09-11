洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳今天多云 气温10℃到23℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-03-23 08:04

　　刚刚过去的双休日，您出门踏春了吗？在太阳公公的照拂下，一些公园里的牡丹已悄悄绽放，白的、红的、粉的，争奇斗艳，引人陶醉。

　　今天是第60个世界气象日，主题是“气候与水”，意在号召大家关注气候，保护水资源。

　　气候与我们赖以生存的自然环境息息相关，水是人类社会生存发展的重要资源，两者关系密切，相互影响。水可以调节气候，实现人们对风调雨顺的美好期盼，但如果天气、气候的变化超过正常波动上限，就会出现极端天气气候事件，对我们的社会生活产生不利的影响。比如，降水过多会带来暴雨洪涝，危及房屋、土地、农田甚至生命安全，降水过少则会带来干旱，影响作物生长甚至人畜饮水安全。

　　本周，天气会继续暖下去吗？别天真！本周后期气温将“退烧”，最大降温幅度超过8℃，因此大家的厚衣服先别忙着收到柜子里。

　　市气象局观测到的数据显示，未来一周，我市多云天气较多。26日夜至27日，受高空低槽和冷空气的共同影响，有降水天气产生，风力较大，最高气温较前期也有明显下降。

　　具体来说：

　　今天(周一)全区多云，东南风3级，气温10℃到23℃。

　　明天(周二)全区晴天到多云，偏南风3级，气温10℃到24℃。

　　25日(周三)阴天到多云，局部地区有阵雨，气温12℃到24℃。

　　26日(周四)阴天转小到中雨，东北风4级到5级，气温14℃到21℃。

　　27日(周五)小雨停止转多云，气温7℃到13℃。

　　28日(周六)晴天到多云，气温5℃到15℃。

　　29日(周日)阴天转小雨，气温6℃到14℃。(洛阳晚报记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖)
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·孩子总是“眼泪汪汪” 还有眼屎，要紧吗？
  • ·身上也没疙瘩，她却痒得挠出血痕
  • ·饭后喉咙有异物感，应及时就诊
    		•
    洛宁蒸肉：别看肉不多，香得馋坏个人儿
    洛宁蒸肉：别看肉不多，香得馋坏个人儿
    洛宁蒸肉：别看肉不多，香得馋坏个人儿
        洛阳是牡丹花城，更是美食之都。徜徉在洛阳的大街小巷，也许在某个转角就能偶遇一家老店，一道美食，让您的...
  • ·洛阳7岁娃娃登上戏台 姥姥奶奶功不可没
  • ·专注摄影50多年 80岁的他想90岁时再办场影展
  • ·洛阳年近八旬老夫妻 旅行脚步不停息
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳龙门站综合交通枢纽北广场初现芳容
  • 洛阳下周天气：中雨+大风+大幅降温来袭！
  • 【组图】航拍下的洛城春意盎然，真是...
  • 洛阳牡丹初露容 娇艳惹人爱
  • 洛阳召开经济运行工作分析会
  • 洛阳乡村春耕图
  • 好消息！洛阳暂住登记可以网上办理了
  • 洛阳应急稳岗补贴特殊帮扶政策将延长...
  • 洛阳市2名党员被通报表扬
  • 洛阳一位退休物理教师自制新型二胡 来...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市各医院体检业务暂停，恢复时间未定
    咨询：洛阳是否对国外归来人员筛选调查
    精彩图片
    洛阳一位退休物理教师...
    风筝缠绕高压线 工作人...
    绞胎陶瓷 瓷中君子
    社区举办“云”诗会 ...
    精彩热帖

    春色迷人

    鹦鹉闹春

    少女汉服赏花春意浓

    笑春风
    /美丽的桃花岛-鲜艳的月季花
    /【光影瞬间】一组水景练习
    /徒步 汉函谷关--千唐志斋--铁门站——2019
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605