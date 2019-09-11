洛阳至郑州、鲁山等地长途客运班线陆续恢复

洛报融媒记者22日从洛阳汽车站获悉，22日、23日，洛阳陆续恢复至郑州、鲁山等多条长途客运班线，加密至汝州、三门峡、驻马店等地班次。

洛报融媒记者22日从洛阳汽车站获悉，22日、23日，洛阳陆续恢复至郑州、鲁山等多条长途客运班线，加密至汝州、三门峡、驻马店等地班次。 洛报融媒记者22日从洛阳汽车站获悉，22日、23日，洛阳陆续恢复至郑州、鲁山等多条长途客运班线，加密至汝州、三门峡、驻马店等地班次。 22日：洛阳至郑州，11：50、13：30、15：10发车；洛阳至沁阳，12：40、14：10发车；洛阳至晋城，新增8：40、12：00、17：00的班次；洛阳至南召，新增13：30的班次；洛阳至汝州，新增9：50、17：00的班次；洛阳至濮阳，新增9：50的班次恢复。 23日：洛阳至鲁山，13：45发车；洛阳至安阳，15：30发车。 温馨提示：以上班线(班次)发车站为洛阳汽车站；可网上订票；乘车须佩戴口罩、随身携带身份证、主动出示“洛康码”；配合司乘人员测量体温；咨询电话：63233186。(洛报融媒记者 赵硕 通讯员 胡廷敏)