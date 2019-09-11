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男孩在公园游玩落水 保安成功救人手机被水泡坏
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-03-22 20:49

李金喜将落水孩子救出（受访者供图）

　　“手机坏了可以换，孩子没事就好。”22日，隋唐城遗址植物园保安李金喜说。21日下午，一个四五岁的小男孩在公园里游玩掉进水渠，他来不及脱衣，直接跳水将人救出。

　　21日16时许，市民许先生带孩子在隋唐城遗址植物园梅园的一座浮桥上拍照，附近有四五个孩子在水渠边玩耍。突然，他听到一阵呼喊，扭头看到一个小男孩掉进水渠里，孩子不停挣扎，头部在水面时隐时现。这时，一名身穿保安制服的男子快步上前，直接跳进水里，将孩子营救上岸。“小男孩四五岁，上来之后吐了几口水，随即哭起来。”许先生说，他询问得知，救人的保安叫李金喜。

　　昨日，李金喜告诉记者，当时，他恰好巡逻至古洛渠，看到孩子落水，来不及多想下水施救。“水渠里的水几乎是满的，深约一米八，我的脚都踩不住地。”李金喜说，他左手抓住孩子，右手扒住渠边的石头。在其他人协助下，他将孩子救出。

孩子的妈妈向李金喜道谢（受访者供图）

　　李金喜说，他刚花2000多元购买的手机被水浸泡损坏。孩子的妈妈向他道谢，要给他买一部新手机作为弥补，但被他婉拒。当天，孩子是跟妈妈来公园玩，走到水渠边失足掉下去。

　　李金喜说，他们日常巡逻中发现，孩子们喜欢在园内的水边玩耍，或爬假山、上树，这些举动都比较危险。在此提醒市民朋友带低龄儿童外出游玩，时刻不要放松看护，更不要让其离开自己的视线。(洛报融媒记者 魏巍)
[ 责任编辑：席倩倩]
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