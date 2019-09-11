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洛阳下周天气：中雨+大风+大幅降温来袭！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-03-22 18:28

　　这个双休日，您出门踏春了吗？在太阳公公的照拂下，市区一些公园里的牡丹已经悄悄绽放，白的、红的、粉的，争奇斗艳，引得游人陶醉。

　　下周，天气还会继续暖下去吗？

　　别天真了！下周后期气温将“退烧”，周四(26日)有中雨和5级大风，周五(27日)最高气温将降到13℃，大家的厚衣服先别忙着收进柜子。

　　市气象局观测到的数据显示，未来一周，我市多云天气较多，26日夜至27日，受高空低槽和冷空气的共同影响，有降水天气产生，风力较大，最高气温较前期也有明显下降。具体来说：

　　明天(周一)全区多云，东南风3级，气温10℃到23℃；

　　24日(周二)全区晴天到多云，偏南风3级，气温10℃到24℃；

　　25日(周三)阴天到多云，局部地区有阵雨，气温12℃到24℃；

　　26日(周四)阴天转小到中雨，东北风4级到5级，气温14℃到21℃；

　　27日(周五)小雨停止转多云，气温7℃到13℃；

　　28日(周六)晴天到多云，气温5℃到15℃；

　　29日(周日)阴天转小雨，气温6℃到14℃。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖)
[ 责任编辑：席倩倩]
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