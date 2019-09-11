社区举办“云”诗会 向战“疫”英雄致敬

昨日，是联合国教科文组织确定的“世界诗歌日”。当日，涧西区武汉路社区党员和居民心系疫情防控第一线，举办了一场线上云诗会，用诗歌表达对战“疫”英雄的敬佩和对人民的祝福。

昨日，是联合国教科文组织确定的“世界诗歌日”。当日，涧西区武汉路社区党员和居民心系疫情防控第一线，举办了一场线上云诗会，用诗歌表达对战“疫”英雄的敬佩和对居民的祝福。

《你是一束光》《武汉坚强》《守门人》《感天动地情满人间》《白衣出征人》……一首首诗歌深情而感人。诗会的节目，由居民们分别在家通过登录网络平台，进行朗诵直播，社区工作人员也组队参与，大家选择用这种新颖的形式来向抗击疫情的英雄们致敬，为中国加油。(洛报融媒记者 潘郁 摄)