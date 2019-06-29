好消息！洛阳暂住登记可以网上办理了

今日，洛报融媒记者从洛阳市公安局获悉，我市警方近日推出暂住登记网上办服务，已有870名群众通过该服务办理了暂住登记。

今日，洛报融媒记者从洛阳市公安局获悉，我市警方近日推出暂住登记网上办服务，已有870名群众通过该服务办理了暂住登记。

居住证是持证人在居住地居住，作为常住人口享受基本公共服务和便利，申请登记常住户口的证明。根据相关规定，公民离开常住户口所在地，到其他城市居住半年以上，符合有合法稳定就业、合法稳定住所、连续就读条件之一的，可以依照本条例的规定申领居住证。

洛阳市公安局治安和出入境管理支队户政大队副大队长陈晓介绍，居住半年以上，是指在居住地居住，并到公安机关申报暂住登记满半年。

之前，大家必须到社区警务室申报暂住登记，近日洛阳市公安局上线网上申报暂住登记，可直接通过“洛阳警民通”微信公众号自主申报暂住登记，实现申报暂住登记“一次不跑”。

据介绍，为方便群众办理居住证，“洛阳警民通”上线“居住申报系统”，该系统包括个人居住申报、用工单位申报、出租房屋申报、暂住登记凭证下载四项功能。登记申请时，申请人必须真实在洛阳居住，若系统定位申请人不在洛阳，则无法申请。

非洛阳户籍在洛居住人员，可点击“警民通”户政板块，进入居住申报系统，点击“个人居住申报”，按要求阅读申报须知，选择申报类别，如实填写个人相关信息、上传个人和房屋的电子材料后，提交完成。

填写信息后，点击提交按钮，完成个人暂住申报。同时，可在“我的申报记录”中查看到已申报的相关信息。

申报完成后，民警将在5个工作日内完成审核，并以短信形式通知申请人。同时，申请人可在“暂住登记凭证下载”功能中生成电子版暂住凭证，自助下载打印。

“暂住登记满半年后，如果申请人选择办理居住证，并选择货到付款的邮寄服务，民警会把办理好的居住证邮寄给对方。”陈晓说，通过暂住登记网上办和居住证寄递服务，申请人办理居住证可实现“一次不跑”。

另外，本月13日起，全市户籍窗口已恢复正常办公，正常开展业务受理。陈晓提醒，办理业务的群众须佩戴口罩、自觉接受体温检测，出示“洛康码”后进入户籍窗口，自觉保持1米以上安全距离，办理完毕后尽快离开。理业务的群众应遵循“谁办理谁在场”的原则，非办理业务的人员一律不得进入办公场所。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 张国锋 文/图）