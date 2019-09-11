洛阳市2名党员被通报表扬

洛报融媒记者今日从洛阳市委组织部获悉，河南省委组织部近日通报表扬第四批在疫情防控中表现突出的共产党员，洛阳市王腾飞、石莹两名党员榜上有名。

洛报融媒记者今日从洛阳市委组织部获悉，河南省委组织部近日通报表扬第四批在疫情防控中表现突出的共产党员，洛阳市王腾飞、石莹两名党员榜上有名。

王腾飞是洛阳栾川县秋扒乡卫生院卫生监督协管员。去年12月，他从失火群众家中英勇救出一名7岁女孩，自己不慎右脚脚踝骨折。今年1月22日，他脚伤尚未痊愈就主动投身到疫情防控一线，在疫情监测点和同事们一道对过往车辆及人员进行登记、测量体温，一站就是五六个小时。直到晚上回宿舍，他才抽空给红肿的脚踝喷喷药。在火灾面前义无反顾，在疫情面前冲锋在前，他用行动书写着共产党员的责任与担当。

石莹是洛阳广播电视台记者。疫情发生后，石莹作为骨干记者第一时间返岗，逆行而上，始终冲在疫情防控最前沿。他冒着生命危险近距离接触被隔离群众，记录下志愿者暖心服务的感人故事；他多次深入防护物资生产一线，报道生产供应情况；他连续奔波在重大项目建设现场，报道复工复产情况。其采编的多篇稿件在央视《新闻联播》、河南电视台、“学习强国”等平台发表。(洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 王国辉)