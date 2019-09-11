洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市2名党员被通报表扬
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-03-22 16:18

　　洛报融媒记者今日从洛阳市委组织部获悉，河南省委组织部近日通报表扬第四批在疫情防控中表现突出的共产党员，洛阳市王腾飞、石莹两名党员榜上有名。

　　王腾飞是洛阳栾川县秋扒乡卫生院卫生监督协管员。去年12月，他从失火群众家中英勇救出一名7岁女孩，自己不慎右脚脚踝骨折。今年1月22日，他脚伤尚未痊愈就主动投身到疫情防控一线，在疫情监测点和同事们一道对过往车辆及人员进行登记、测量体温，一站就是五六个小时。直到晚上回宿舍，他才抽空给红肿的脚踝喷喷药。在火灾面前义无反顾，在疫情面前冲锋在前，他用行动书写着共产党员的责任与担当。

　　石莹是洛阳广播电视台记者。疫情发生后，石莹作为骨干记者第一时间返岗，逆行而上，始终冲在疫情防控最前沿。他冒着生命危险近距离接触被隔离群众，记录下志愿者暖心服务的感人故事；他多次深入防护物资生产一线，报道生产供应情况；他连续奔波在重大项目建设现场，报道复工复产情况。其采编的多篇稿件在央视《新闻联播》、河南电视台、“学习强国”等平台发表。(洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 王国辉)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·孩子总是“眼泪汪汪” 还有眼屎，要紧吗？
  • ·身上也没疙瘩，她却痒得挠出血痕
  • ·饭后喉咙有异物感，应及时就诊
    		•
    洛宁蒸肉：别看肉不多，香得馋坏个人儿
    洛宁蒸肉：别看肉不多，香得馋坏个人儿
    洛宁蒸肉：别看肉不多，香得馋坏个人儿
        洛阳是牡丹花城，更是美食之都。徜徉在洛阳的大街小巷，也许在某个转角就能偶遇一家老店，一道美食，让您的...
  • ·洛阳7岁娃娃登上戏台 姥姥奶奶功不可没
  • ·专注摄影50多年 80岁的他想90岁时再办场影展
  • ·洛阳年近八旬老夫妻 旅行脚步不停息
    		•
    		 
    新闻排行
  • 刚刚，前坪水库工程下闸蓄水！
  • 洛阳市区将再添一座立交 八里堂立交建...
  • 洛阳有市民反映水网改造后用水量竟翻...
  • 好消息！洛阳又有一家公司要上市了
  • 铁骑开道、交警护行……洛阳第二批支...
  • 筑坝前坪 治水圆梦——写在前坪水库即...
  • 今日春分，洛阳几多“春消息”
  • 跑到重庆买的朝天椒 可能是咱洛阳产的
  • 洛阳恢复至漯河、南京等多个长途客运...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市各医院体检业务暂停，恢复时间未定
    咨询：洛阳是否对国外归来人员筛选调查
    精彩图片
    铁骑开道、交警护行…...
    英雄凯旋！洛阳第二批...
    【致敬！最美逆行者】...
    【致敬！最美逆行者 】...
    精彩热帖

    春天走来 花儿盛开

    春到洛城花香地

    垂丝海棠淡淡的香

    金丝雀
    /美丽的桃花岛-鲜艳的月季花
    /【光影瞬间】一组水景练习
    /徒步 汉函谷关--千唐志斋--铁门站——2019
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605