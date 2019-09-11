洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

备战开学！洛阳今日举行春季开学实地演练
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-03-22 15:25

　　正式开学后，如何组织学生有序返校、上课、入寝、就餐？出现异常情况该怎样处理？为做好开学前疫情防控准备工作，确保实现顺利开学、平安开学，今日上午，洛阳市2020年春季开学工作实地演练在洛一高举行，来自全市各县(市)区教育系统200多人就上述问题进行实地观摩。

　　怎样入校：“验明正身”，接受消毒，保持安全距离

　　当日9时许，演练正式开始。首先演练的是学生入校环节。一排由教师扮演的学生，背着书包、推着行李箱，保持1.5米间隔，携带相关证明文件，在语音提示下，按指示位置提交本人的洛康码复印件、健康表、返校承诺书、入校告知书，并接受现场工作人员对行李的消毒。在校门口的测温通道测量体温后，学生依次有序进入校园。对正常的学生，按地面上的道路标志，男女生分流后直接进入宿舍，找到分配床位安排住宿，不允许随意外出。

　　“报告，有一名学生出现体温异常……”入校时发现异常情况，现场医务人员立刻通知保安，带领学生径直进入校门口设置的隔离点，对学生和现场环境消毒后，立即按照预案通知家长、学校、120指挥中心及相关部门，稳妥开展后续处置。

　　如何就寝：每个寝室安排4人，睡觉时脚对脚

　　入学后，学生们按指定通道依次进入测温区，由生活老师逐一测温消毒，确定一切正常后保持距离有序进入对应宿舍。

　　学生到宿舍后按门口张贴名单到指定床位，放置被褥，打扫桌面、地面、卫生间卫生。在寝室内看书学习，不允许外出。

　　每个寝室安排4人，分别为靠窗两人、靠门两人，睡觉时脚对脚，杜绝头挨头。学生离开宿舍后，生活老师开窗通风，并对楼道进行消毒。

　　在校期间出现异常情况怎么办

　　在校期间学生出现异常情况该处和处置？当天上午也进行了演练。

　　“老师，我们宿舍王某某不舒服，请查看。”接到报告后，生活老师立刻把出现异常的学生带入楼层隔离观察室，由校医守护安抚情绪，开展心理疏导。该宿舍其余学生立刻转入备用宿舍，对原宿舍进行消毒、通风。同时，通知学生家长、学校及相关部门，将学生送往指定地点开展医疗检查及诊断。

　　如何就餐：错峰下课，不交流，不逗留

　　保证学生的安全就餐是此次演练的一项重要内容。

　　按照错时下课、错时就餐的原则，每批学生就餐时间在25分钟之内。学生按指定通道靠右进入餐厅，领取餐具后，学生在地面标识的指引下找到本班对应窗口，按地面打点标志，保持1.5米间隔排队取饭，然后找到标有个人名字的位置就餐。为缩短时间，学生们就餐时不交流，不逗留，不拥挤。餐后抓紧时间按指定通道分别从南门、东门离开。

　　如何上课：每班不超30人，每节课不超过40分钟

　　演练中，学生按指定通道进入教学楼。在门口由班主任、任课老师组织测体温、酒精消毒、有序入班，随后保持一米以上距离就座，开始课堂教学。

　　为避免拥挤，学生的上课环节将采用小班制教学，每班不超过30人，每节课不超过40分钟，课间不低于15分钟，有效保证室内通风。此外，学校的图书馆、阅览室、体育馆等公共场所暂不开放。(洛报融媒体记者 孟山 通讯员 杜建芳 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·孩子总是“眼泪汪汪” 还有眼屎，要紧吗？
  • ·身上也没疙瘩，她却痒得挠出血痕
  • ·饭后喉咙有异物感，应及时就诊
    		•
    洛宁蒸肉：别看肉不多，香得馋坏个人儿
    洛宁蒸肉：别看肉不多，香得馋坏个人儿
    洛宁蒸肉：别看肉不多，香得馋坏个人儿
        洛阳是牡丹花城，更是美食之都。徜徉在洛阳的大街小巷，也许在某个转角就能偶遇一家老店，一道美食，让您的...
  • ·洛阳7岁娃娃登上戏台 姥姥奶奶功不可没
  • ·专注摄影50多年 80岁的他想90岁时再办场影展
  • ·洛阳年近八旬老夫妻 旅行脚步不停息
    		•
    		 
    新闻排行
  • 刚刚，前坪水库工程下闸蓄水！
  • 洛阳市区将再添一座立交 八里堂立交建...
  • 洛阳有市民反映水网改造后用水量竟翻...
  • 好消息！洛阳又有一家公司要上市了
  • 铁骑开道、交警护行……洛阳第二批支...
  • 筑坝前坪 治水圆梦——写在前坪水库即...
  • 今日春分，洛阳几多“春消息”
  • 跑到重庆买的朝天椒 可能是咱洛阳产的
  • 洛阳恢复至漯河、南京等多个长途客运...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市各医院体检业务暂停，恢复时间未定
    咨询：洛阳是否对国外归来人员筛选调查
    精彩图片
    铁骑开道、交警护行…...
    英雄凯旋！洛阳第二批...
    【致敬！最美逆行者】...
    【致敬！最美逆行者 】...
    精彩热帖

    春天走来 花儿盛开

    春到洛城花香地

    垂丝海棠淡淡的香

    金丝雀
    /美丽的桃花岛-鲜艳的月季花
    /【光影瞬间】一组水景练习
    /徒步 汉函谷关--千唐志斋--铁门站——2019
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605