备战开学！洛阳今日举行春季开学实地演练

正式开学后，如何组织学生有序返校、上课、入寝、就餐？出现异常情况该怎样处理？为做好开学前疫情防控准备工作，确保实现顺利开学、平安开学，今日上午，洛阳市2020年春季开学工作实地演练在洛一高举行，来自全市各县(市)区教育系统200多人就上述问题进行实地观摩。

正式开学后，如何组织学生有序返校、上课、入寝、就餐？出现异常情况该怎样处理？为做好开学前疫情防控准备工作，确保实现顺利开学、平安开学，今日上午，洛阳市2020年春季开学工作实地演练在洛一高举行，来自全市各县(市)区教育系统200多人就上述问题进行实地观摩。

怎样入校：“验明正身”，接受消毒，保持安全距离

当日9时许，演练正式开始。首先演练的是学生入校环节。一排由教师扮演的学生，背着书包、推着行李箱，保持1.5米间隔，携带相关证明文件，在语音提示下，按指示位置提交本人的洛康码复印件、健康表、返校承诺书、入校告知书，并接受现场工作人员对行李的消毒。在校门口的测温通道测量体温后，学生依次有序进入校园。对正常的学生，按地面上的道路标志，男女生分流后直接进入宿舍，找到分配床位安排住宿，不允许随意外出。

“报告，有一名学生出现体温异常……”入校时发现异常情况，现场医务人员立刻通知保安，带领学生径直进入校门口设置的隔离点，对学生和现场环境消毒后，立即按照预案通知家长、学校、120指挥中心及相关部门，稳妥开展后续处置。

如何就寝：每个寝室安排4人，睡觉时脚对脚

入学后，学生们按指定通道依次进入测温区，由生活老师逐一测温消毒，确定一切正常后保持距离有序进入对应宿舍。

学生到宿舍后按门口张贴名单到指定床位，放置被褥，打扫桌面、地面、卫生间卫生。在寝室内看书学习，不允许外出。

每个寝室安排4人，分别为靠窗两人、靠门两人，睡觉时脚对脚，杜绝头挨头。学生离开宿舍后，生活老师开窗通风，并对楼道进行消毒。

在校期间出现异常情况怎么办

在校期间学生出现异常情况该处和处置？当天上午也进行了演练。

“老师，我们宿舍王某某不舒服，请查看。”接到报告后，生活老师立刻把出现异常的学生带入楼层隔离观察室，由校医守护安抚情绪，开展心理疏导。该宿舍其余学生立刻转入备用宿舍，对原宿舍进行消毒、通风。同时，通知学生家长、学校及相关部门，将学生送往指定地点开展医疗检查及诊断。

如何就餐：错峰下课，不交流，不逗留

保证学生的安全就餐是此次演练的一项重要内容。

按照错时下课、错时就餐的原则，每批学生就餐时间在25分钟之内。学生按指定通道靠右进入餐厅，领取餐具后，学生在地面标识的指引下找到本班对应窗口，按地面打点标志，保持1.5米间隔排队取饭，然后找到标有个人名字的位置就餐。为缩短时间，学生们就餐时不交流，不逗留，不拥挤。餐后抓紧时间按指定通道分别从南门、东门离开。

如何上课：每班不超30人，每节课不超过40分钟

演练中，学生按指定通道进入教学楼。在门口由班主任、任课老师组织测体温、酒精消毒、有序入班，随后保持一米以上距离就座，开始课堂教学。

为避免拥挤，学生的上课环节将采用小班制教学，每班不超过30人，每节课不超过40分钟，课间不低于15分钟，有效保证室内通风。此外，学校的图书馆、阅览室、体育馆等公共场所暂不开放。(洛报融媒体记者 孟山 通讯员 杜建芳 文/图)