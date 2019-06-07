《等春来》，我以往也爱春天，可我从未像这一年一样，畏惧又期望。

《等春来》

我以往也爱春天

可我从未像这一年一样

畏惧又期望

我怕见青青草

在黄土丘上肆意生长

我又期待着

有一天可以推开门窗

无拘无束地迎接灿烂春光

还有一河之隔

为我弹琴的姑娘

假如我的灵魂可以挣脱躯壳

我要放任她回到

我丢失了欢笑的那条旧巷

从石榴树上

折一枝故事投入梅瓶

熏我以暗香

假如我的灵魂可以挣脱躯壳

我要纵容她睡在

故事里自由的无何有之乡

一段梦不算长

就好比枯叶化作蝴蝶

轻轻扇动翅膀

而蝴蝶和故事

都不过徒为容妆

灵魂是春的灵魂

我在冬天送她远行

为我带回一朵白云的芬芳

（李秀倜）

④