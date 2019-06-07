《等春来》，我以往也爱春天，可我从未像这一年一样，畏惧又期望。
《等春来》
我以往也爱春天
可我从未像这一年一样
畏惧又期望
我怕见青青草
在黄土丘上肆意生长
我又期待着
有一天可以推开门窗
无拘无束地迎接灿烂春光
还有一河之隔
为我弹琴的姑娘
假如我的灵魂可以挣脱躯壳
我要放任她回到
我丢失了欢笑的那条旧巷
从石榴树上
折一枝故事投入梅瓶
熏我以暗香
我要纵容她睡在
故事里自由的无何有之乡
一段梦不算长
就好比枯叶化作蝴蝶
轻轻扇动翅膀
而蝴蝶和故事
都不过徒为容妆
灵魂是春的灵魂
我在冬天送她远行
为我带回一朵白云的芬芳
（李秀倜）
④
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605