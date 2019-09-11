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可以下馆子了！即日起，洛阳恢复堂食
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-03-21 21:22

　　为全面贯彻落实当前统筹推进疫情防控和经济社会发展的部署要求，加快推动餐饮服务单位复工经营，满足群众餐饮消费需求，今日，市市场监督管理局、市卫生健康委员会、市商务局、市城市管理局联合印发《关于有序恢复餐饮堂食服务的通知》(以下简称《通知》)，从即日起，全市各城市区所有餐饮服务单位，在满足疫情防控前提下，根据本通知要求，统筹安排有序恢复堂食服务。各县(市)结合本辖区疫情防控实际，自行研究决定堂食服务开放时间。

　　《通知》要求，餐饮服务单位要全面落实主体责任，法定代表人(负责人)为疫情防控第一责任人，严格落实疫情防控要求，并执行《洛阳市餐饮服务单位复工经营工作指引》，保证防控机制到位、员工排查到位、防疫物资到位、场所管理到位、宣传教育到位、食品安全到位。

　　依照《通知》，餐饮服务单位要建立返岗员工健康台账，每日对从业人员进行体温检测。提高员工卫生防护意识，所有员工必须佩戴口罩上岗，保持个人清洁卫生，接触公共物品后及时消毒。一旦发现员工有发热、感冒、咳嗽、呼吸道感染等症状，应立即停止工作，及时到医疗机构就诊。

　　要在用餐场所显著位置或显示屏张贴、显示防控措施和顾客用餐须知，正确宣传引导告知所有进店顾客需要配合和注意的事项。在店内外候餐区、取餐区、结账区等人员易聚集区域划设“1米线”，严格控制人流密度。

　　推行“洛康码”管理，“绿码+测量体温+佩戴口罩”可以进店，红码、黄码人员不得进入，未测量体温或体温不正常、不戴口罩、有咳嗽、呼吸道感染等症状的，不得进入。餐饮企业要建立顾客信息追溯制度，每桌至少登记一名顾客的有效身份信息和联系方式，确保能追溯到每一名顾客。顾客除就餐期间外，其余时间必须戴口罩，保持合理间距。

　　控制餐厅就餐人数，暂不接待婚宴、喜宴、年会等大型集聚性用餐活动。鼓励采取提前预约、打包带走、网络订餐，引导顾客分时、分批、错峰进店消费。当日同一时间段大厅内人数控制在设计容量的50%以下，避免人员拥挤、接触、集聚。拉开桌椅间距，确保餐位间隔在1米以上。长桌顾客隔位同向相坐；圆桌顾客隔位相坐，面对面距离不少于1米。每个包间只开一桌，隔位相坐。

　　响应《洛阳市文明用餐10条约定》，倡导顾客进店文明就餐，不喧哗、不吸烟、不近身敬酒等，自觉接受服务人员劝导。积极推行分餐制，提供厨师分餐、服务员分餐和就餐者自行分餐等不同分餐模式。主动提供公筷公勺，对于合餐顾客，做到“一菜一公筷、一汤一公勺”，或者“一人一公筷、一人一公勺”，避免交叉感染。提倡使用二维码扫码点餐、结账。

　　保持就餐环境空气流通和就餐场所环境整洁。停业后首次恢复堂食的餐饮服务单位要对营业场所、设备设施、餐饮用具等进行一次彻底全面消毒和安全检查。对于顾客接触多的桌面、门把手、水龙头、走廊、电梯、扶手、洗手间等部位及时清洁消毒。餐具、饮具和盛放直接入口食品的容器，使用前必须清洁消毒，做到“一客一用一消毒”。厨余垃圾加盖、分类及时清理。有条件的餐饮服务单位应当在就餐区设置洗手设施，尽可能配备有杀菌作用的洗手液、擦手纸、干手器等。

　　餐饮服务单位要严格落实进货查验及索证索票制度，不得采购不明来源或不符合要求的食品和食品原料、严禁采购使用病死或死因不明以及检疫不合格的肉类及其制品。严格落实《餐饮服务食品安全操作规范》，规范食品加工制作过程。特别强调烧熟煮透，确保餐饮具、工用具等器具消毒后使用。严禁在经营场所圈养和现场宰杀活禽，严禁采购和制售野生动物及其制品。

　　按照《通知》，餐饮服务单位从事外卖供餐服务的，不得超出许可核准的经营项目，供餐数量要与自身规模和供应能力相适应。外卖外送餐食要使用“食安封签”。使用的保温箱、物流车及周转用具每天清洁消毒。网络餐饮服务第三方平台要落实防控主体责任，掌握本平台送餐人员健康状况，禁止送餐人员在餐饮服务场所形成人员聚集。送餐人员在取餐、送餐时，应采取无接触或少接触的方式。

　　《通知》还要求，各县(市)区要落实属地管理责任，商务、市场监管、卫健、城管等部门要加强督导和服务指导，落实行业管理和食品安全监管职责。各级各部门要各司其职、密切配合，形成联动机制，共同推动餐饮服务单位有序复工经营。

　　(洛报融媒记者 李岚 通讯员 孙怀真)
[ 责任编辑：潘亮]
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