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守望相助！洛阳向日本、韩国友好城市捐赠防护口罩
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-03-21 19:55

　　山川异域盼春来，牡丹樱花相继开。

　　20日、21日，洛阳市驰援友好城市日本冈山市的3万个口罩、韩国光州广域市的1万个口罩通过中国邮政快递分别发往日本、韩国。

　　冈山市位于日本本州岛西南部，1981年与洛阳市缔结为国际友好城市，是洛阳的首个国际友好城市。光州广域市是韩国第五大城市，2012年与洛阳市缔结友好交流城市。新冠肺炎疫情发生后，日本冈山市向洛阳市捐赠2万个N95口罩以及2000个防护口罩，韩国光州广域市向洛阳市捐赠5000个KF94口罩，韩国扶余郡向洛阳市捐赠2000个防护口罩。

　　“这些捐赠，充分展示了友好城市之间同舟共济、抗击疫情的决心。”洛阳市委外事办相关负责人说，近一段时间，我国新冠肺炎疫情得到有效遏制，但疫情在海外迅速蔓延。在获悉日本冈山市、韩国光州广域市疫情较为严重后，洛阳市决定向友好城市捐赠口罩，为当地抗击疫情助一臂之力。

　　在洛阳市委外事办的牵头下，洛阳市商务局、洛阳市市场监督管理局、洛阳海关、中国邮政洛阳分公司等部门通力配合，目前，该批物资已经由洛阳起运飞赴友城日本冈山市、韩国光州广域市。

　　（洛报融媒记者 李冰 通讯员 孙京晓 文/图）
[ 责任编辑：潘亮]
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