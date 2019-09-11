守望相助！洛阳向日本、韩国友好城市捐赠防护口罩

20日、21日，洛阳市驰援友好城市日本冈山市的3万个口罩、韩国光州广域市的1万个口罩通过中国邮政快递分别发往日本、韩国。

山川异域盼春来，牡丹樱花相继开。

20日、21日，洛阳市驰援友好城市日本冈山市的3万个口罩、韩国光州广域市的1万个口罩通过中国邮政快递分别发往日本、韩国。

冈山市位于日本本州岛西南部，1981年与洛阳市缔结为国际友好城市，是洛阳的首个国际友好城市。光州广域市是韩国第五大城市，2012年与洛阳市缔结友好交流城市。新冠肺炎疫情发生后，日本冈山市向洛阳市捐赠2万个N95口罩以及2000个防护口罩，韩国光州广域市向洛阳市捐赠5000个KF94口罩，韩国扶余郡向洛阳市捐赠2000个防护口罩。

“这些捐赠，充分展示了友好城市之间同舟共济、抗击疫情的决心。”洛阳市委外事办相关负责人说，近一段时间，我国新冠肺炎疫情得到有效遏制，但疫情在海外迅速蔓延。在获悉日本冈山市、韩国光州广域市疫情较为严重后，洛阳市决定向友好城市捐赠口罩，为当地抗击疫情助一臂之力。

在洛阳市委外事办的牵头下，洛阳市商务局、洛阳市市场监督管理局、洛阳海关、中国邮政洛阳分公司等部门通力配合，目前，该批物资已经由洛阳起运飞赴友城日本冈山市、韩国光州广域市。

（洛报融媒记者 李冰 通讯员 孙京晓 文/图）