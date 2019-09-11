洛阳陆续恢复至郑州西站、新密等多条长途客运班线

洛报融媒记者今日从洛阳汽车站获悉，21日、22日、23日、25日，洛阳陆续恢复至郑州西站、新密、安阳等多条长途客运班线，加密至汝州、三门峡、驻马店等地班次。
洛报融媒记者今日从洛阳汽车站获悉，21日、22日、23日、25日，洛阳陆续恢复至郑州西站、新密、安阳等多条长途客运班线，加密至汝州、三门峡、驻马店等地班次。
21日恢复的班线：洛阳至郑州西站，9：20、10：40、15：30发车；洛阳至鄢陵，13：30发车。
21日加密的班次：洛阳至驻马店，增加10：40的班次；洛阳至三门峡，增加16：00的班次；洛阳至汝州，增加7：30的班次。
22日恢复的班线：洛阳至临泉，6：15发车；洛阳至平舆，9：30发车；洛阳至新密，8：10、10：10、12：00发车。
23日恢复的班线：洛阳至淮滨，10：15发车。
25日恢复的班线：洛阳至安阳，12：00发车。
温馨提示：以上班线发车站为洛阳汽车站；可网上订票；乘车须佩戴口罩、随身携带身份证、主动出示“洛康码”；配合司乘人员测量体温；咨询电话：63233186。（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 胡廷敏 文/图）
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