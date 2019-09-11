洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳：在发展中重塑城市性格
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 牡丹文学杂志 2020-03-21 11:22

　　随着经济的发展和时代的进步，人们对于城市的理解已经不再是“越大越好”“车水马龙”“高楼林立”那么简单、片面，“适合的才是最好的”“城市要有自己的性格”等理念开始得到越来越多的认同。

　　比如上海，那么奢华洋气，海风里带着美日潮流。

　　比如杭州，那么雅致端庄，断桥上都有爱情故事。

　　比如香港，那么拼劲十足，那么辛苦，以至于TVB里总是有一句“做人嘛，最重要的是开心啦”。

　　文化品格和精神气质是构成城市性格的核心元素，其中必然包括历史的部分和现实的部分，同样也包括未来的可能性。

　　龙门石窟 李明博 摄

　　对于洛阳来说，历史的部分太厚重。翻开历史课本，洛阳和西安出现的频率基本相当。然而每到朝代更迭，总少不了一把大火把这里烧成白地。所以到了今天，洛阳的地上遗存很少，这座古城的历史，更多的是存在书本里、记忆中。南宋以后，随着国家政治中心的南下和北上，以及运河的东移，洛阳不再享有政治中心和运输枢纽的优势。李自成火烧福王府以后，作为中原首府和军事重镇的洛阳再遭打击，再也找不到昔日辉煌的影子了。

　　隋唐洛阳城九洲池景点 王培团 摄

　　事实上，从那个时期开始，洛阳就面临着重建城市性格的问题，或者说，是寻找到自己发展之路的问题。

　　隋唐洛阳城明堂天堂景点 徐凯 摄

　　最好的资源还是历史留下的。除了龙门、关林、白马寺老三篇以外，洛阳近些年在历史建筑的恢复方面下了不少工夫。今年戏曲春晚的外景地应天门，便是新近建成开放的。这里原是交通要道，人烟稠密。拆迁和交通分流下了大力气。遗址中的城基、石础、甬道等以原貌展示，让人接触到了原汁原味的大唐。这个三出阙的顶级建筑，也与附近的天堂、明堂、九州池互相呼应，隐然有当年的皇城气象，假以时日，周边的景观再补充丰富，环境再加以改造，交通更妥善的分流，很可能形成新的旅游热点。环视四周，天子驾六博物馆、定鼎门遗址博物馆相继建成以来，洛阳对地下遗存的发掘、保护、展示越来越重视，越来越有科技感。加上洛阳博物馆、古墓博物馆等文物资源富集的老馆不断深挖潜力，西大街、十字街、洛邑古城等文旅产业的不断开发，书本里和记忆中的洛阳城，正在一鳞半爪地慢慢显现出来。当这些鳞爪有了足够的量的积累，形成的总体优势必然是别的城市所没有的。

　　洛阳崇文尚古的民风，与文旅产业相得益彰。汉服、诗词、书画热潮不退，牡丹相关的周边产品层出不穷，既延长了文旅产业链条，也为洛阳这座城市增添了独特的魅力。

　　除了历史人文景观，洛阳的自然地理风光在北方也是独具风格。栾川、嵩县以山川秀美闻名，洛宁是豫西竹海，汝阳有杜鹃花节，孟津可黄河观瀑，在生活节奏越来越快的今天，这些名副其实的城市后花园开始受到人们青睐。

　　创业湖小游园 田义伟 摄

　　近年来，洛阳顺势而为，做了几件值得称道的事情：一是对文旅产业的持续重视，尤其是古今结合，既投入古建恢复，又鼓励文创产品的研发，效果很好；二是对交通的升级改造，除了提升高铁、机场、高速等进出外埠的交通软硬件，修地铁、建高架、扩旧路、设环城，使得整个城市的通行水准大幅提升，出行的便利对文旅产业的发展至关重要；三是践行宜居城市理念，小游园遍及全城，城市书房俯拾皆是，环境综治成效显著，伊洛瀍涧四水复清，市民的满意度也在不断上升。

　　城市书房中大人与孩子正在阅读书籍 沈若宸 摄

　　在城市性格重塑的过程中，“大而全”势必不伦不类；贪多求快，也可能事与愿违。“一千个人心里有一千个哈姆雷特”，对于城市发展来说，“契合自己内心的才是最好的”。老洛阳人崇尚的悠然自得、惯看花开花落，似乎与现在的洛阳发展重新完成了对标。如今，洛阳已经找到了属于自己的路子。关键是要在这条路上持续地走下去，一是不断培育新的经济增长点，二是对已有的文旅资源精耕细作，走得远了，走得有成果了，自然就走得自信了。

　　奈良和京都，都曾经是日本的国都，有着许多旧日的辉煌。明治迁都后，东京迅速崛起，两个旧都远远被甩在后面。如今，论起GDP来，这两个城市甚至不及附近的大阪，可是并没有人说这两个地方有多么衰落、多么不堪。相反，人们都知道，要了解真正的日本，或想找寻日本保留的唐风，最应该去的，就是这两个地方。③
[ 责任编辑：赵彤彤（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·孩子总是“眼泪汪汪” 还有眼屎，要紧吗？
  • ·身上也没疙瘩，她却痒得挠出血痕
  • ·饭后喉咙有异物感，应及时就诊
    		•
    洛宁蒸肉：别看肉不多，香得馋坏个人儿
    洛宁蒸肉：别看肉不多，香得馋坏个人儿
    洛宁蒸肉：别看肉不多，香得馋坏个人儿
        洛阳是牡丹花城，更是美食之都。徜徉在洛阳的大街小巷，也许在某个转角就能偶遇一家老店，一道美食，让您的...
  • ·洛阳7岁娃娃登上戏台 姥姥奶奶功不可没
  • ·专注摄影50多年 80岁的他想90岁时再办场影展
  • ·洛阳年近八旬老夫妻 旅行脚步不停息
    		•
    		 
    新闻排行
  • 刚刚，前坪水库工程下闸蓄水！
  • 洛阳市区将再添一座立交 八里堂立交建...
  • 洛阳有市民反映水网改造后用水量竟翻...
  • 好消息！洛阳又有一家公司要上市了
  • 铁骑开道、交警护行……洛阳第二批支...
  • 筑坝前坪 治水圆梦——写在前坪水库即...
  • 今日春分，洛阳几多“春消息”
  • 跑到重庆买的朝天椒 可能是咱洛阳产的
  • 洛阳恢复至漯河、南京等多个长途客运...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市各医院体检业务暂停，恢复时间未定
    咨询：洛阳是否对国外归来人员筛选调查
    精彩图片
    铁骑开道、交警护行…...
    英雄凯旋！洛阳第二批...
    【致敬！最美逆行者】...
    【致敬！最美逆行者 】...
    精彩热帖

    春天走来 花儿盛开

    春到洛城花香地

    垂丝海棠淡淡的香

    金丝雀
    /美丽的桃花岛-鲜艳的月季花
    /【光影瞬间】一组水景练习
    /徒步 汉函谷关--千唐志斋--铁门站——2019
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605