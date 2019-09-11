洛阳：在发展中重塑城市性格

随着经济的发展和时代的进步，人们对于城市的理解已经不再是“越大越好”“车水马龙”“高楼林立”那么简单、片面，“适合的才是最好的”“城市要有自己的性格”等理念开始得到越来越多的认同。

随着经济的发展和时代的进步，人们对于城市的理解已经不再是“越大越好”“车水马龙”“高楼林立”那么简单、片面，“适合的才是最好的”“城市要有自己的性格”等理念开始得到越来越多的认同。

比如上海，那么奢华洋气，海风里带着美日潮流。

比如杭州，那么雅致端庄，断桥上都有爱情故事。

比如香港，那么拼劲十足，那么辛苦，以至于TVB里总是有一句“做人嘛，最重要的是开心啦”。

文化品格和精神气质是构成城市性格的核心元素，其中必然包括历史的部分和现实的部分，同样也包括未来的可能性。

龙门石窟 李明博 摄

对于洛阳来说，历史的部分太厚重。翻开历史课本，洛阳和西安出现的频率基本相当。然而每到朝代更迭，总少不了一把大火把这里烧成白地。所以到了今天，洛阳的地上遗存很少，这座古城的历史，更多的是存在书本里、记忆中。南宋以后，随着国家政治中心的南下和北上，以及运河的东移，洛阳不再享有政治中心和运输枢纽的优势。李自成火烧福王府以后，作为中原首府和军事重镇的洛阳再遭打击，再也找不到昔日辉煌的影子了。

隋唐洛阳城九洲池景点 王培团 摄

事实上，从那个时期开始，洛阳就面临着重建城市性格的问题，或者说，是寻找到自己发展之路的问题。

隋唐洛阳城明堂天堂景点 徐凯 摄

最好的资源还是历史留下的。除了龙门、关林、白马寺老三篇以外，洛阳近些年在历史建筑的恢复方面下了不少工夫。今年戏曲春晚的外景地应天门，便是新近建成开放的。这里原是交通要道，人烟稠密。拆迁和交通分流下了大力气。遗址中的城基、石础、甬道等以原貌展示，让人接触到了原汁原味的大唐。这个三出阙的顶级建筑，也与附近的天堂、明堂、九州池互相呼应，隐然有当年的皇城气象，假以时日，周边的景观再补充丰富，环境再加以改造，交通更妥善的分流，很可能形成新的旅游热点。环视四周，天子驾六博物馆、定鼎门遗址博物馆相继建成以来，洛阳对地下遗存的发掘、保护、展示越来越重视，越来越有科技感。加上洛阳博物馆、古墓博物馆等文物资源富集的老馆不断深挖潜力，西大街、十字街、洛邑古城等文旅产业的不断开发，书本里和记忆中的洛阳城，正在一鳞半爪地慢慢显现出来。当这些鳞爪有了足够的量的积累，形成的总体优势必然是别的城市所没有的。

洛阳崇文尚古的民风，与文旅产业相得益彰。汉服、诗词、书画热潮不退，牡丹相关的周边产品层出不穷，既延长了文旅产业链条，也为洛阳这座城市增添了独特的魅力。

除了历史人文景观，洛阳的自然地理风光在北方也是独具风格。栾川、嵩县以山川秀美闻名，洛宁是豫西竹海，汝阳有杜鹃花节，孟津可黄河观瀑，在生活节奏越来越快的今天，这些名副其实的城市后花园开始受到人们青睐。

创业湖小游园 田义伟 摄

近年来，洛阳顺势而为，做了几件值得称道的事情：一是对文旅产业的持续重视，尤其是古今结合，既投入古建恢复，又鼓励文创产品的研发，效果很好；二是对交通的升级改造，除了提升高铁、机场、高速等进出外埠的交通软硬件，修地铁、建高架、扩旧路、设环城，使得整个城市的通行水准大幅提升，出行的便利对文旅产业的发展至关重要；三是践行宜居城市理念，小游园遍及全城，城市书房俯拾皆是，环境综治成效显著，伊洛瀍涧四水复清，市民的满意度也在不断上升。

城市书房中大人与孩子正在阅读书籍 沈若宸 摄

在城市性格重塑的过程中，“大而全”势必不伦不类；贪多求快，也可能事与愿违。“一千个人心里有一千个哈姆雷特”，对于城市发展来说，“契合自己内心的才是最好的”。老洛阳人崇尚的悠然自得、惯看花开花落，似乎与现在的洛阳发展重新完成了对标。如今，洛阳已经找到了属于自己的路子。关键是要在这条路上持续地走下去，一是不断培育新的经济增长点，二是对已有的文旅资源精耕细作，走得远了，走得有成果了，自然就走得自信了。

奈良和京都，都曾经是日本的国都，有着许多旧日的辉煌。明治迁都后，东京迅速崛起，两个旧都远远被甩在后面。如今，论起GDP来，这两个城市甚至不及附近的大阪，可是并没有人说这两个地方有多么衰落、多么不堪。相反，人们都知道，要了解真正的日本，或想找寻日本保留的唐风，最应该去的，就是这两个地方。③