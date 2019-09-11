洛阳一小区临时党支部“转正”，防疫力量更强

“从今天起，咱们小区党支部就正式成立了，现在是关键时刻，不仅不能松劲，还得壮大力量，不获全胜决不轻言成功。”3月20日上午9点，在洛阳市涧西区中原人家二期小区一间会议室内，南昌路街道办事处六冶社区党委书记李亚娟宣布该小区党支部正式成立。

支部会议

“从今天起，咱们小区党支部就正式成立了，现在是关键时刻，不仅不能松劲，还得壮大力量，不获全胜决不轻言成功。”3月20日上午9点，在洛阳市涧西区中原人家二期小区一间会议室内，南昌路街道办事处六冶社区党委书记李亚娟宣布该小区党支部正式成立。参会党员选举产生党支部书记吴涛，委员王玲、汪培育。随后，在吴涛的带领下，党员们面对党旗重温入党誓词，还建立了党支部微信群。

李亚娟介绍，中原人家二期小区共有196户居民，此前属于无主管小区。2018年，该小区成立业委会，承担起管理小区的责任，业委会成员均为党员。

疫情防控阻击战打响后，小区业委会迅速成立临时党支部，团结众多志愿者日夜坚守一线。但是，这个临时党支部只有5名党员，除了日常要管理小区，还要承担防疫工作，所以需要尽快壮大力量。前不久，经过细致的摸排梳理，临时党支部决定再吸收6名党员加入。

重温入党誓词

“这样一来，既能增强党组织凝聚力和小区防疫力量，也能为将来恢复正常后的小区管理工作打好基础。”吴涛说，党支部成立后，他们首先会将年轻力量投入到防控一线，让原先的执勤人员“喘口气”；以其他党员为骨干，担任“楼长”，挑起收集居民建议、暖气改造等工作担子。

党员曹剑斌告诉记者，他之前党组织关系不在小区，但参加过其他地方的防疫卡点执勤工作。小区党支部成立后，他作为年轻党员将坚决服从党支部安排，投入到防控一线工作中。

建立党支部微信群

原临时党支部成员蒋建明说，之前他们力量单薄，很多时候小区的问题需要社区党委直接协调解决，这无形中拉长了“战线”。现在成立党支部了，不仅加强了党组织的力量和凝聚力，也帮他们打破了工作瓶颈。（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 高德权 文/图）