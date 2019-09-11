洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

为帮企业复工，洛阳一科技园开“网课”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-03-21 11:45
王政昱在直播

　　“这是一个普惠性政策，科汇物业的同事已经做好相关统计工作，计划6月底一次性减免5%的电费补贴……”3月20日下午，在洛阳国家大学科技园1号楼内，科技园政策落地申报攻坚小组成员王政昱正在直播，当天的直播主题为“落地政策梳理及解析”，有246家企业或个人在线听课。

　　“今天是我第一次当主播，刚开始有点紧张，慢慢就放开了。”对着摄像头滔滔不绝讲了一个多小时后，王政昱“中场休息”，通知“财税管家”熊文秀主播接班。王政昱说，他在政策落地申报攻坚小组中主要负责发改、工信等相关方面的政策研读、项目申报与落地执行指导，为企业拓展市场、管理咨询提供改善措施。为了这次直播，他和小组其他成员足足备了3周课。

王政昱在直播

　　政策落地申报攻坚小组组长周凤好介绍，他们小组是洛阳国家大学科技园专为帮助园区企业复工复产而设的“管家团队”，主要职责是收集政策并深度解读，进而匹配企业实际情况；协助企业详细结构并形成申报材料；为政企充当联络员，助力及时审核，确保政策落地企业；帮助企业进行人才库对接，为企业及时招兵买马；保障企业的防疫物资；全力协助企业在工商财税金融等方面的工作。小组中的5名成员各司其职，有”金融法律管家”“政策研究管家”“财税社保管家”“项目申报管家”“物资保障管家”。

　　为了更好地帮助企业复工复产，该小组从2月26日开始定期组织直播课，每期一个专题，到3月20日这场为止已举办6场，进行了线上银企对接会、疫情防控税收优惠政策解答、复工审批、外贸政策等方面的政策解读并在线答疑。

　　“每次两个小时到两个半小时，都是干货，而且两位主播都已经有粉丝了。”周凤好说，6场直播下来累计服务2000多家次企业。

　　洛报融媒记者从洛阳国家大学科技园相关部门了解到，截至目前，该园有500家各类企业，复工复产率已达95%。（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 汤毅伟 贺冰洋 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·孩子总是“眼泪汪汪” 还有眼屎，要紧吗？
  • ·身上也没疙瘩，她却痒得挠出血痕
  • ·饭后喉咙有异物感，应及时就诊
    		•
    洛宁蒸肉：别看肉不多，香得馋坏个人儿
    洛宁蒸肉：别看肉不多，香得馋坏个人儿
    洛宁蒸肉：别看肉不多，香得馋坏个人儿
        洛阳是牡丹花城，更是美食之都。徜徉在洛阳的大街小巷，也许在某个转角就能偶遇一家老店，一道美食，让您的...
  • ·洛阳7岁娃娃登上戏台 姥姥奶奶功不可没
  • ·专注摄影50多年 80岁的他想90岁时再办场影展
  • ·洛阳年近八旬老夫妻 旅行脚步不停息
    		•
    		 
    新闻排行
  • 刚刚，前坪水库工程下闸蓄水！
  • 洛阳市区将再添一座立交 八里堂立交建...
  • 洛阳有市民反映水网改造后用水量竟翻...
  • 好消息！洛阳又有一家公司要上市了
  • 铁骑开道、交警护行……洛阳第二批支...
  • 筑坝前坪 治水圆梦——写在前坪水库即...
  • 今日春分，洛阳几多“春消息”
  • 跑到重庆买的朝天椒 可能是咱洛阳产的
  • 洛阳恢复至漯河、南京等多个长途客运...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市各医院体检业务暂停，恢复时间未定
    咨询：洛阳是否对国外归来人员筛选调查
    精彩图片
    铁骑开道、交警护行…...
    英雄凯旋！洛阳第二批...
    【致敬！最美逆行者】...
    【致敬！最美逆行者 】...
    精彩热帖

    春天走来 花儿盛开

    春到洛城花香地

    垂丝海棠淡淡的香

    金丝雀
    /美丽的桃花岛-鲜艳的月季花
    /【光影瞬间】一组水景练习
    /徒步 汉函谷关--千唐志斋--铁门站——2019
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605