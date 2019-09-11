为帮企业复工，洛阳一科技园开“网课”

“这是一个普惠性政策，科汇物业的同事已经做好相关统计工作，计划6月底一次性减免5%的电费补贴……”3月20日下午，在洛阳国家大学科技园1号楼内，科技园政策落地申报攻坚小组成员王政昱正在直播，当天的直播主题为“落地政策梳理及解析”，有246家企业或个人在线听课。

王政昱在直播

“这是一个普惠性政策，科汇物业的同事已经做好相关统计工作，计划6月底一次性减免5%的电费补贴……”3月20日下午，在洛阳国家大学科技园1号楼内，科技园政策落地申报攻坚小组成员王政昱正在直播，当天的直播主题为“落地政策梳理及解析”，有246家企业或个人在线听课。

“今天是我第一次当主播，刚开始有点紧张，慢慢就放开了。”对着摄像头滔滔不绝讲了一个多小时后，王政昱“中场休息”，通知“财税管家”熊文秀主播接班。王政昱说，他在政策落地申报攻坚小组中主要负责发改、工信等相关方面的政策研读、项目申报与落地执行指导，为企业拓展市场、管理咨询提供改善措施。为了这次直播，他和小组其他成员足足备了3周课。

王政昱在直播

政策落地申报攻坚小组组长周凤好介绍，他们小组是洛阳国家大学科技园专为帮助园区企业复工复产而设的“管家团队”，主要职责是收集政策并深度解读，进而匹配企业实际情况；协助企业详细结构并形成申报材料；为政企充当联络员，助力及时审核，确保政策落地企业；帮助企业进行人才库对接，为企业及时招兵买马；保障企业的防疫物资；全力协助企业在工商财税金融等方面的工作。小组中的5名成员各司其职，有”金融法律管家”“政策研究管家”“财税社保管家”“项目申报管家”“物资保障管家”。

为了更好地帮助企业复工复产，该小组从2月26日开始定期组织直播课，每期一个专题，到3月20日这场为止已举办6场，进行了线上银企对接会、疫情防控税收优惠政策解答、复工审批、外贸政策等方面的政策解读并在线答疑。

“每次两个小时到两个半小时，都是干货，而且两位主播都已经有粉丝了。”周凤好说，6场直播下来累计服务2000多家次企业。

洛报融媒记者从洛阳国家大学科技园相关部门了解到，截至目前，该园有500家各类企业，复工复产率已达95%。（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 汤毅伟 贺冰洋 文/图）