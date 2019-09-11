洛阳今天全区多云 气温12℃到26℃

今天洛阳全区多云，局部地区有小雨或零星小雨，偏北风逐渐增大到4级左右，气温12℃到26℃。

昨天春分，洛阳气温热情不减，中午站在太阳下，人们的额头甚至会微微冒汗。市气象台观测到的数据显示，昨天，洛阳最高气温为29.1℃，出现在新安县，市区最高气温也有29℃。据河南省气象服务中心消息，省内最高气温飙升到了30℃，出现在林州。

今年的春分从昨天开始，会一直陪伴我们到4月3日，这期间“昼夜均而寒暑平”，气温回升较快。值得提醒的是，气温的升高对应的是空气相对湿度的下降，昨天15时，我省各地的空气相对湿度大都在40%以下，天干物燥，城市火险等级提高，大家要注意用火用电安全，预防火灾发生。

这个双休日，洛阳天气晴好，不过气温会略有下降，大家可以趁休息时间，换上轻便的春装，踏春赏花，但千万不要扎堆儿啊！具体来说，短期内受高空低槽东移影响，预计今天洛阳全区多云，局部地区有小雨或零星小雨，偏北风逐渐增大到4级左右，气温12℃到26℃。市气象台预报员说，这场小雨和市区无缘，可能下到洛阳南部地区，不影响市民踏春。明天全区多云到晴天，偏北风3级左右，气温11℃到23℃。（洛阳晚报记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖）