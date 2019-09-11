19日，市住房公积金管委会二届八次会议召开，会议审议并通过了《市住房公积金2019年年度报告》，同时对《住房公积金归集管理办法(修订)草案》《提高高层次人才公积金租房提取和贷款最高额度及公积金缴存比例相关政策》等进行了审议。

19日，市住房公积金管委会二届八次会议召开，会议审议并通过了《市住房公积金2019年年度报告》，同时对《住房公积金归集管理办法(修订)草案》《提高高层次人才公积金租房提取和贷款最高额度及公积金缴存比例相关政策》等进行了审议。

哪些数据与我们关系密切？政策调整后有何影响？记者为您梳理。

去年，我市发放公积金贷款48.28亿元

市住房公积金2019年年度报告显示：去年，我市发放个人住房贷款1.39万笔，贷款金额48.28亿元，同比分别增长34.95%、63.61%；支持购建房面积163.92万平方米。

●缴存

去年，我市住房公积金新开户单位804家，实缴单位7252家；新开户职工4.76万人，实缴职工57.12万人，净增职工1.74万人。缴存额74.48亿元(含年度结息2.98亿元)，同比增长11.85%。

截至2019年年底，缴存总额553.33亿元，同比增长15.55%、缴存余额222.01亿元，同比增长9.06%。

●提取

去年，我市19.82万名缴存职工提取住房公积金119.95万笔，提取金额56.04亿元。

在提取金额中，住房消费提取占75.81%，非住房消费提取占24.19%。

●贷款

去年，我市发放个人住房贷款1.39万笔，贷款金额48.28亿元，同比分别增长34.95%、63.61%。公积金支持职工购建房163.92万平方米，年末个人住房贷款市场占有率为23.10%，比上年同期增加2.6个百分点。

灵活就业人员凭身份证、银行卡即可办理公积金开户

19日，审议的《住房公积金归集管理办法(修订)草案》明确了劳务派遣人员的公积金缴存责任，相比之前，灵活就业人员缴存政策也有较大变化。

●劳务派遣、人事代理单位应与用工单位明确公积金缴存责任和缴存方式。未明确约定的，派遣员工住房公积金缴存责任由劳务派遣、人事代理单位承担。

●相比之前，灵活就业人员住房公积金个人账户设立手续明显简化。不用再提供户口簿和居住证、信用报告、银行资金流水证明等材料，仅凭身份证和银行卡即可开户。

●灵活就业人员目前实行固定金额缴费模式，缴存标准为每月865元(5408元×80%×20%)，即以2018年度我市城镇非私营单位从业人员月平均工资(5408元)的80%为缴存基数，缴存比例为20%。

接下来，将调整为区间自主缴费模式。缴存基数下限为我市上一年度城镇私营单位从业人员月平均工资的80%，上限为我市上一年度城镇私营单位从业人员月平均工资的3倍，缴存比例为16%。

2018年度我市城镇私营单位从业人员月平均工资为3106.83(元)。

月缴额下限3106.83×80%×16%≈397.67(元)，四舍五入取整为398元。

月缴额上限3106.83×3×16%≈1491.28(元)，四舍五入取整为1491元。

也就是说，今后灵活就业人员可在398元至1491元之间自主确定月缴存额度。

我市高层次人才最高贷款额度从60万元提升至100万元

为吸引各类优秀人才来洛，会议还审议了《提高高层次人才公积金租房提取和贷款最高额度及公积金缴存比例相关政策》。

●经我市组织人事部门认定的各类人才，家庭租房月提取额上限从1000元提升至1400元，单身租房月提取额上限从700元提升到1000元。

●经我市认定的高层次人才，购房时公积金贷款额度不受缴存年限和缴存额限制，最高贷款额度从原有的60万元提升至100万元。

注：相关政策近期将由市住房公积金管委会印发实施。（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 宋旻哲）