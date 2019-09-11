给消费来一次“健康升级”（洛谭说事）

通过电商平台采购日常生活必需品，网上下单订吃订喝，线上跟着健身教练锻炼身体……在疫情防控期间，这些“集中爆发”的新消费方式引发社会关注。

通过电商平台采购日常生活必需品，网上下单订吃订喝，线上跟着健身教练锻炼身体……在疫情防控期间，这些“集中爆发”的新消费方式引发社会关注。

梳理后发现，这些消费方式有一个共同点：无接触。通过线上交易，线下定点配送、用户自提等方式，避免买卖双方直接接触，降低了交叉感染和病毒传播风险，在特殊日子里，其中的“健康追求”不言而喻。

实际上，这些消费方式，许多此前或早或晚已经出现在生活中，只不过，无论是商家还是消费者，此前可能更关注它们的新奇、便捷、省事，至于其中的“健康”元素，很少考虑或根本没去考虑，此次突如其来的疫情，将此前被忽略的“健康”以一种前所未有的方式凸显出来。

“只要地球上还有病原微生物，传染病就永远可能发生”。经此一“疫”，人们对“悠悠万事，健康为大，任何时候都不能掉以轻心”的认识或许会更加深刻。以此为契机，以战“疫”期间形成的好习惯、新规矩为基础，给消费来一次“健康升级”正当其时，很有必要。即便抛开当下战“疫”的特殊背景，从长远来看，这也顺应大众随着生活水平节节攀升而“水涨船高”的消费体验需求，是市民更好地拥有获得感、幸福感、安全感的必要配置。

当然，给消费来一次“健康升级”，也需要各方共同发力。作为消费者，经此一“疫”，要吃一堑长一智，那些战“疫”期间形成的健康消费理念和消费方式，比如进餐用公筷公勺、购物选择无接触配送等，要坚持下来并形成常态；作为商家，可以呼应社会对健康消费的需求，完善旧方法，探索新方式，用不断创新的健康产品、健康营销方式吸引顾客，赢得收益；相关职能部门，可以调动包括政策支持、监督检测、倡议鼓励等在内的各种手段，在全社会营造健康消费的浓厚氛围。（新闻观察员 洛谭）