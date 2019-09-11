洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

给消费来一次“健康升级”（洛谭说事）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-03-21 09:47

　　通过电商平台采购日常生活必需品，网上下单订吃订喝，线上跟着健身教练锻炼身体……在疫情防控期间，这些“集中爆发”的新消费方式引发社会关注。

　　梳理后发现，这些消费方式有一个共同点：无接触。通过线上交易，线下定点配送、用户自提等方式，避免买卖双方直接接触，降低了交叉感染和病毒传播风险，在特殊日子里，其中的“健康追求”不言而喻。

　　实际上，这些消费方式，许多此前或早或晚已经出现在生活中，只不过，无论是商家还是消费者，此前可能更关注它们的新奇、便捷、省事，至于其中的“健康”元素，很少考虑或根本没去考虑，此次突如其来的疫情，将此前被忽略的“健康”以一种前所未有的方式凸显出来。

　　“只要地球上还有病原微生物，传染病就永远可能发生”。经此一“疫”，人们对“悠悠万事，健康为大，任何时候都不能掉以轻心”的认识或许会更加深刻。以此为契机，以战“疫”期间形成的好习惯、新规矩为基础，给消费来一次“健康升级”正当其时，很有必要。即便抛开当下战“疫”的特殊背景，从长远来看，这也顺应大众随着生活水平节节攀升而“水涨船高”的消费体验需求，是市民更好地拥有获得感、幸福感、安全感的必要配置。

　　当然，给消费来一次“健康升级”，也需要各方共同发力。作为消费者，经此一“疫”，要吃一堑长一智，那些战“疫”期间形成的健康消费理念和消费方式，比如进餐用公筷公勺、购物选择无接触配送等，要坚持下来并形成常态；作为商家，可以呼应社会对健康消费的需求，完善旧方法，探索新方式，用不断创新的健康产品、健康营销方式吸引顾客，赢得收益；相关职能部门，可以调动包括政策支持、监督检测、倡议鼓励等在内的各种手段，在全社会营造健康消费的浓厚氛围。（新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：赵彤彤（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·孩子总是“眼泪汪汪” 还有眼屎，要紧吗？
  • ·身上也没疙瘩，她却痒得挠出血痕
  • ·饭后喉咙有异物感，应及时就诊
    		•
    洛宁蒸肉：别看肉不多，香得馋坏个人儿
    洛宁蒸肉：别看肉不多，香得馋坏个人儿
    洛宁蒸肉：别看肉不多，香得馋坏个人儿
        洛阳是牡丹花城，更是美食之都。徜徉在洛阳的大街小巷，也许在某个转角就能偶遇一家老店，一道美食，让您的...
  • ·洛阳7岁娃娃登上戏台 姥姥奶奶功不可没
  • ·专注摄影50多年 80岁的他想90岁时再办场影展
  • ·洛阳年近八旬老夫妻 旅行脚步不停息
    		•
    		 
    新闻排行
  • 刚刚，前坪水库工程下闸蓄水！
  • 洛阳市区将再添一座立交 八里堂立交建...
  • 洛阳有市民反映水网改造后用水量竟翻...
  • 好消息！洛阳又有一家公司要上市了
  • 铁骑开道、交警护行……洛阳第二批支...
  • 筑坝前坪 治水圆梦——写在前坪水库即...
  • 今日春分，洛阳几多“春消息”
  • 跑到重庆买的朝天椒 可能是咱洛阳产的
  • 洛阳恢复至漯河、南京等多个长途客运...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市各医院体检业务暂停，恢复时间未定
    咨询：洛阳是否对国外归来人员筛选调查
    精彩图片
    铁骑开道、交警护行…...
    英雄凯旋！洛阳第二批...
    【致敬！最美逆行者】...
    【致敬！最美逆行者 】...
    精彩热帖

    春天走来 花儿盛开

    春到洛城花香地

    垂丝海棠淡淡的香

    金丝雀
    /美丽的桃花岛-鲜艳的月季花
    /【光影瞬间】一组水景练习
    /徒步 汉函谷关--千唐志斋--铁门站——2019
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605