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医疗队队员返洛第一顿午餐，地道洛阳卤面
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-03-21 09:57

　　河南老雒阳饮食服务公司为医疗队队员准备的地道卤面

　　昨日中午，在洛阳第二批支援湖北医疗队的隔离休整酒店门口，几个人正忙着搬运保温箱。箱子上，“爱心卤面”的字样分外醒目。

　　“听说医疗队队员住在这个酒店，我们想着给送点儿家乡口味。”前来送餐的河南老雒阳饮食服务公司工作人员介绍，队员们在武汉一个多月，肯定特别想念家乡的美食，为此，该公司厨师长亲自下厨，准备了最地道的家乡饭——“老雒阳卤面”“风味鸡蛋汤”。

　　“这是队员们回来后的第一顿午饭，太感谢你们了！”接过保温箱，隔离酒店的工作人员连声道谢。“在前线，他们无怨无悔，如今他们回来了，我们做些力所能及的小事表示敬意，不算啥！”河南老雒阳饮食服务公司董事长王天喜说。

　　“闻道凯旋乘骑入，看君走马见芳菲。”得知洛阳支援湖北医疗队90名队员凯旋，社会各界的关爱纷纷向他们涌来。

　　就在医疗队队员返程当天，团市委面向支援湖北医护人员子女推出青少年免费公益课，十余家青少年培训机构积极参与，将免费为孩子们教授拉丁舞、中国舞等艺术课程。中国石油河南洛阳销售分公司特意为队员们准备了天使加油卡，很快将发送到他们手中。

　　“来自家乡的关爱，贴心又暖心。”“感谢每一位在背后默默支持我们的人。”“众志成城，我们一定能迎来最后的胜利！”……队员们纷纷表达谢意。（洛阳晚报记者 智慧/文 杜武/图）
[ 责任编辑：赵彤彤（见习）]
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