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看书备考、减肥锻炼......来看看医疗队队员的“花式”隔离休整计划
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-03-21 09:36

　　昨日9时许，阳光和煦，在洛阳第二批支援湖北医疗队隔离休整点内，大部分队员刚起床。

　　“昨天晚上太激动，大半夜还睡不着！”宜阳县中医院护士、医疗队队员王田田笑着说，“突然放松下来，还挺不习惯。”在武汉的40天，借助《洛阳晚报》，王田田用一篇篇战“疫”日记，给家乡人讲述了方舱医院内的点点滴滴。

　　19日，有网友问她：“田田，回来后你最想干啥？”她说，别的先不说，隔离期的计划倒是有一个——减肥。

　　不过，从目前的情况来看，实现这个计划难度很大。“家乡的饭太好吃了，给的量太足，不行不行，这样我不但减不了肥，还会长胖！”王田田说，她打算跟酒店商量一下，“少给一点儿，拜托”。

　　原以为，这群“白衣战士”可以利用隔离期放空身心好好休息，可记者一了解才知道，他们可没打算闲着：看书备考，为隔离期后的工作充电；练瑜伽、锻炼，为回归家庭、工作积蓄更多力量；网上陪孩子上课、检查作业，补回缺失的亲情；收集病例、撰写论文，总结在武汉方舱医院的救治经验……

　　“在救治患者、与全国各地医疗团队合作的过程中，我们也收获了很宝贵的经验。”嵩县中医院医务科科长、医疗队队员万宇凯说，他要抓紧时间把这些记录下来，为今后应对重大公共卫生突发事件提供资料，“我们会充实地度过14天”。

　　和万宇凯一样，汝阳县中医院康复科主任、医疗队队员王栓伟也开始着手整理相关的病例资料，他说：“有人说我们是英雄，可我觉得自己只是一个普普通通的医护人员，希望能够不断提升自己的技能，在祖国需要的时候，扛起肩上的职责。”

　　“从2008年进入医院工作至今，我还从来没有休过这么长的假期。”孟津县中医院护士长、医疗队队员王燕说，她在备考“健康管理师”，原本考试时间在4月，不管是否推迟，她都得做好充足准备，“把落下的进度补上来”。

　　在另一个房间里，新安县中医院护士梁军梅已经开始了自己的“远程瑜伽课程”，她的教练是在方舱医院内结下情谊的武汉患者张女士。“定制课程哦，我也是有私教的人了呢！”梁军梅说，张女士是名瑜伽教练，她们还约定了疫情结束一起逛武汉、游洛阳。

　　隔离计划“花样百出”，这么一看，14天的时间好像也没多长。祝愿他们每一天都过得充实、快乐，等隔离结束，牡丹花就开了。（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 耿梅）
[ 责任编辑：赵彤彤（见习）]
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