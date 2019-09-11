第二批支援湖北医疗队队员回洛后暂时隔离休整，亲人用不同方式等待团聚时刻

因为要集中隔离，19日凯旋的我市第二批支援湖北医疗队队员暂时还不能与家人团聚。不过，毕竟他们已经回到了洛阳，离团聚的日子更近了，离温暖的小家也更近了。

因为要集中隔离，19日凯旋的我市第二批支援湖北医疗队队员暂时还不能与家人团聚。不过，毕竟他们已经回到了洛阳，离团聚的日子更近了，离温暖的小家也更近了。

父亲、母亲、丈夫、妻子、孩子……哪个亲人不盼望着能早些拥抱他们？照一张全家福，吃一顿团圆饭，抑或是给父亲捶捶背，帮母亲洗洗碗，都是思念的结晶、亲情的升华。英雄的亲人们用不同方式等待团聚时刻的到来。

“等他回家，我要做一桌家乡的美食”

任国栋、崔文博合影

昨日，接到记者电话时，伊川县中医院医生任国栋的妻子崔文博仍沉浸在丈夫平安返洛的喜悦中。“他平安回家，我就放心了。”崔文博说。

19日，崔文博听说医疗队即将返洛的消息，当天下午就驱车来到二广高速关林站，盼着车队经过。“远远地看上一眼，也是好的。”她说。

为了让丈夫在最短的时间内找到自己，她特意挑了一个显眼的位置。等车队到高速口时，天已经黑了，即便如此他俩还是一眼就找到了彼此。两人的眼神交汇后，车就开走了。崔文博说，她赶紧驾车跟在车队后面，为的就是多看丈夫几眼。

好不容易赶到酒店，医疗队队员们终于下车了。夫妻俩隔着一段距离，彼此远远地望着。“天黑了，我看不清他的脸，他似乎瘦了。他朝我挥了好几次手，我实在是忍不住了，大声呼喊他的名字。”崔文博说，直到丈夫走进酒店，顺利办理了入住手续，她才真正放下心来。

由于夫妻俩都是医生，自疫情发生后，他俩把不满2岁的儿子和7岁的女儿分别送到了孩子的奶奶家和姥姥家。“他已经好久没见到孩子了。”崔文博告诉记者，等疫情过去，夫妻俩会在第一时间回去看看孩子们，好好抱抱他们、亲亲他们。

“我们还想再拍一张全家福，留个纪念。”崔文博说，由于饮食习惯不同，丈夫在武汉时说得最多的一句话就是“想吃家乡的饭菜”，“等他回家，我要做一桌家乡的美食，他想吃什么我都给他做”。

他深夜发朋友圈，向凯旋的儿子讲讲心里话

鲍贺佳

“知道他平安回来，一下子不知道打电话该说啥，我就发了一条朋友圈。”昨日，记者联系上偃师市中医院鲍贺佳医生的父亲鲍世灿。他说，头天中午，他就收到了儿子在武汉机场发的报平安微信。从那时起，鲍世灿和家人就一直关注儿子的行程。

19日晚上，鲍世灿得知儿子和队友已经入住隔离酒店，吃上了热乎饭，才松了一口气。

“虽然每天和别人开玩笑，心头却总是忐忑不安。今天风和日丽，是我们最欢欣的日子，心中的巨石已落凡间……”终于盼回了儿子，鲍世灿却一时不知如何张口，当晚10时25分，他将自己的心里话发在了朋友圈里，用这种方式表达了对儿子的牵挂。

“一看见这段话，我鼻子就酸了。”鲍贺佳说，19日晚入住隔离酒店后，他一直在忙着各种事，直到收拾停当才发现父亲发的朋友圈，他赶紧拿起手机与家人联系。

他想听女儿讲方舱医院的故事

生活中的马亚楠

因为想到医疗队队员回来后要集中隔离，所以栾川县中医院护士马亚楠的家人在19日晚并没有到市区，而是在家中静静地等待马亚楠隔离结束的那一天。

2月9日，马亚楠随我市第二批支援湖北医疗队前往武汉，之后进入青山方舱医院工作。

“很想她，但又不敢轻易给她打电话。”马亚楠的母亲说，女儿走后，她从老家来到栾川县城，帮女儿照看2岁的孩子。这段时间，家人都十分挂念远在武汉的亚楠，他们知道医院的工作忙，总是等待亚楠主动打来电话。

“终于等来他们凯旋的消息，我们全家都非常高兴。”马亚楠的父亲马建伟说，18日晚，女儿发来微信说次日返回，让全家人吃了定心丸。

马建伟说，等女儿隔离结束后，他们打算全家人吃一次团圆饭。大家坐在一起，听亚楠讲讲在武汉方舱医院的感人故事。

“亚楠从小爱吃我做的蒸馍，等她回来，我一定给她多蒸几个，让她解解馋。”马亚楠的母亲说，孩子平安回家就是最大的幸福。（洛阳晚报记者 孙小蕊 赵硕 李三旺）（图片由受访者提供）