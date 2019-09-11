家乡人民的真情厚爱，让返洛医疗队队员备受鼓舞

“终于等到了，我们的白衣战士回来了”“最高礼遇，你们值得”“牡丹花开，英雄归来”……洛阳第二批支援湖北医疗队90名队员平安凯旋的消息，经洛阳日报报业集团多个新媒体平台发布后，迅速引来家乡人民围观，一声声欢迎、祝福在朋友圈刷屏。

19日晚，交警护卫抗“疫”英雄凯旋 （洛阳日报记者 鲁博 摄）

“终于等到了，我们的白衣战士回来了”“最高礼遇，你们值得”“牡丹花开，英雄归来”……洛阳第二批支援湖北医疗队90名队员平安凯旋的消息，经洛阳日报报业集团多个新媒体平台发布后，迅速引来家乡人民围观，一声声欢迎、祝福在朋友圈刷屏。

乡音暖心，乡情动人。20日一早，卸去数日来的紧张与疲惫，来自家乡人民的真情厚爱，让医疗队队员们备受鼓舞。“救死扶伤是我们的职责，家乡人民是我们的靠山。”新安县中医院医务科科长、洛阳第二批支援湖北医疗队队长张宾说，在武汉的每一天，他们都能收到来自家乡人民的关心关爱，“这些就是支持我们勇往直前的铠甲和盾牌”。

远离了抗“疫”前线的忙碌，队员们开始回顾自己的战“疫”历程。“最大的收获，是成了一名光荣的预备党员。”25岁的新安县中医院护士、医疗队队员姚梦甜说，方舱医院的点点滴滴，都是人生中的宝贵财富，激励她成为一名更加优秀的“人民健康卫士”。2月9日出发时，洛阳第二批支援湖北医疗队队员中有32名党员，经过前线的艰苦磨砺，又有52名队员在武汉火线入党。返回洛阳，在护卫群众健康的阵地上，他们将继续发挥先锋模范作用。

闻道凯旋乘骑入，看君走马见芳菲。得知90名医疗队队员凯旋，社会各界的关爱纷纷向他们涌来。19日晚，在迎接医疗队队员返洛现场，各(县)市卫健部门相关负责人纷纷表示，医疗队队员不辱使命，展现了洛阳医护人员的责任担当，他们将严格落实对支援湖北医疗队队员的关心关爱举措，及时足额兑现对防控一线医护人员的补助，确保一线医护人员的付出得到应有的“回报”。

“在前线，他们无怨无悔；在家乡，我们要让英雄无后顾之忧。”在医疗队队员返程当天，团市委面向支援湖北医护人员子女推出青少年免费公益课，10余家青少年培训机构积极参与，将免费为孩子们教授拉丁舞、中国舞等艺术课程。20日中午，听说返洛的队员们想念“家乡味”，河南老雒阳饮食服务公司邀请顶级大厨专程精心制作，免费为队员们送去正宗“老洛阳卤面”。中国石油河南洛阳销售分公司特意为队员们准备的天使加油卡，也已全部制作完毕，很快将发放到他们手中。

“真幸运，赶在牡丹花开前回到洛阳。”队员们说，感谢每一位在背后默默支持他们的普通人，众志成城，大伙儿一起迎接最后的胜利！(洛阳日报记者 智慧)