市纪检监察机关将在全市开展统筹推进疫情防控和经济社会发展专项以案促改工作

昨日，记者从市纪委监委获悉，我市纪检监察机关将在全市开展统筹推进疫情防控和经济社会发展专项以案促改工作，为夺取疫情防控和实现经济社会发展目标“双胜利”提供坚强纪律保障。

昨日，记者从市纪委监委获悉，我市纪检监察机关将在全市开展统筹推进疫情防控和经济社会发展专项以案促改工作，为夺取疫情防控和实现经济社会发展目标“双胜利”提供坚强纪律保障。

近日，市纪委监委紧盯疫情防控和企业复工复产中党员干部违反纪律、失职失责等问题，选取了8起典型案例，在全市集中开展专项以案促改。这些案例分别是：偃师市邙岭镇申阳村党支部书记齐某国落实政策不力案；孟津县横水镇古县村党员陈某军发表不当言论案；宜阳县韩城镇三道岭村党支部书记杜某奎聚众饮酒赌博案；栾川县狮子庙镇西羊道村监委委员蔡某峰玩忽职守案；涧西区珠江路办事处工作委员会委员、副书记、办事处主任陈某失职失责案；伊川县酒后乡上李村支部委员赵某阳撕毁疫情防控出入登记记录案；洛阳市森林公安局治安大队教导员王某朋妨碍疫情防控工作人员执行公务案；洛阳市监狱财务科科员王某夏谎报个人出行情况案。

市纪委监委有关负责人介绍，全市纪检监察机关将督促各级党组织结合市委工作部署，对照典型案例认真查摆剖析本地区本单位在疫情防控和经济社会发展工作中存在的问题。

各级党组织重点查摆是否存在以下问题：政治站位不高，大局意识和全局观念不强的问题；对中央、省委、市委关于疫情防控和统筹做好经济社会发展各项工作决策部署重视不够、落实不到位的问题；对当前疫情防控和经济社会发展形势的复杂性和严峻性认识不够，盲目乐观、麻痹松劲的问题；防控措施不力，各项工作安排部署不全面不细致的问题；在工作中推诿扯皮、敷衍塞责等形式主义官僚主义的问题；欺上瞒下、谎报瞒报，应付上级检查等弄虚作假的问题；防控措施过度，增加基层群众负担的问题；主动服务意识不强，基层诉求难解决的问题。

党员干部重点查摆是否存在以下问题：有始无终，厌战情绪、侥幸心理、松劲心态等麻痹思想的问题；宗旨意识不强，不尽责、不担当、不作为的问题；能力不足，乱作为、不会为、不能为的问题；纪律松弛，违反上级决策部署和疫情防控工作纪律的问题；不服从组织安排指挥，推诿、搪塞、应付、敷衍的问题；失职渎职，滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，妨害疫情防控等工作，造成国家和人民利益遭受严重损失的问题；顶风违纪，贪污、挪用、截留、挤占疫情防控等工作资金和物资的问题；违反政治纪律和政治规矩，造谣、传谣，捏造、歪曲事实，发表、散布文字或者言论的问题。

上述负责人告诉记者，全市纪检监察机关将督促各级党组织把整改解决突出问题贯穿以案促改全过程，做到条条要整改、件件有落实。纪检监察机关将把专项以案促改工作开展情况纳入统筹推进疫情防控和经济社会发展工作监督检查内容，对消极应付、敷衍塞责，形式主义、官僚主义严重的，进行通报批评；对整改工作不认真、不扎实，导致同类案件重发、多发，造成严重影响的，严肃追究责任。同时明确，本次专项以案促改，将结合当前疫情防控实际，灵活运用内外网站、微信工作群、电话及视频工作平台等进行，尽量避免运用召开警示教育大会等人员聚集的工作方式。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 陈聚涛 史正豪）