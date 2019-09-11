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部分市领导分赴所分包区域督导检查疫情防控及复工复产等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-03-21 09:01

　　连日来，我市部分市领导分赴所分包区域督导检查疫情防控及复工复产等工作，要求各地各部门夯实“外防输入”防线，严防境外疫情输入，积极有序推进复工复产，努力把疫情造成的影响降到最低。

　　17日，市委常委、统战部部长陈淑欣先后到瀍河区中原轨道交通产业园一期项目、悦华台农业生态文化休闲产业园项目、马沟村等地，详细了解境外返洛人员防疫措施及施工项目疫情防控工作开展情况。她强调，要认真细致做好辖区内境外返洛人员的追踪排查、集中隔离、持续监测等工作，严防境外疫情输入。社区、村庄要扛牢主体责任，克服松懈思想，毫不放松抓紧抓实抓细疫情防控工作，决不能让来之不易的疫情防控持续向好形势发生逆转。

　　17日，市委常委、组织部部长何伟到营庄立交项目工地、老城区集中隔离点、邙山街道办事处李家凹村和洛龙区炎黄科技园等地调研疫情防控和复工复产情况。他强调，项目业主单位、施工方要继续落实好测温登记、厂区消杀、佩戴口罩等防疫措施，把隐患降到最低。要重点抓好集中隔离点管控，有针对性地做好分类管理，确保集中隔离措施落到实处。要统筹防疫和环保工作，大力开展环境整治和爱国卫生运动，努力营造良好生态环境。

　　19日，市委常委、宣传部部长王飞到洛龙区龙门大道、定鼎门街沿线和宝龙城市广场，龙门园区伊水西路工地等处督导，强调要认真做好境外返洛人员排查工作，持续推动复工复产。王飞还到市五十中、市四十五中等地督导调研复学返学前期准备工作。她强调，要组织好疫情防控模拟演练，提升应急处置能力，细化开学预案，督促落实好“一校一策一员”制度，强化宣传引导，科学稳妥做好各项前期准备工作。（洛阳日报记者 孙小蕊）
[ 责任编辑：赵彤彤（见习）]
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