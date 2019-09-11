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市人大常委会召开主任（扩大）会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-03-21 08:56

　　昨日，市十五届人大常委会召开第23次主任(扩大)会议。市人大常委会主任吴中阳主持会议。

　　会议研究通过了市十五届人大常委会第十四次会议建议议程和日程安排。会议决定，市十五届人大常委会第十四次会议于3月26日召开。会议建议议程主要有：学习习近平总书记关于疫情防控、脱贫攻坚工作的重要讲话精神；审议洛阳市人民政府关于废止《洛阳市市区烟花爆竹安全管理条例》的议案，审查批准《洛阳市2020年度政府投资项目计划(草案)》，审议关于市十五届人大常委会第十次会议有关专项工作报告审议意见落实情况的报告；人事任免事项。会议听取并研究了上述有关事项。

　　会议还研究了其他事项。（洛阳日报记者 智慧 通讯员 何燕）
[ 责任编辑：赵彤彤（见习）]
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