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洛阳警方及时阻骗 为村民挽回9000余元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-03-20 20:00

　　昨日15时许，新安县石寺派出所接到新安县公安局反诈部门发来的预警信息：“你辖区群众杨某正遭受医保诈骗，电话已无法接通，请立即开展阻骗。”

　　接到指令后，民警陈帅迅速赶往杨某所居住的村庄，杨某却不在家中。劝阻最佳时机稍纵即逝，时间紧迫。办案民警多方询问得知杨某可能去她石寺村的姥爷家后，立即联系正在石寺村走访入户进行反电诈宣传的民警韩亚桥。

　　得知情况后，韩亚桥立即赶到杨某的姥爷家，找到了杨某。而此时，杨某已将银行卡号及手机验证码提供给了骗子，卡内存款可能很快就会被转走。

　　韩亚桥赶紧拉着杨某坐上警车，赶到附近银行营业厅。经过查询，杨某的9000余元还在卡内。但此银行卡信息已被骗子掌握，仍然存在隐患。在韩亚桥建议下，杨某将卡内9000余元全部取出。

　　事后，民警了解到，当天下午杨某接到一个自称是北京市公安局民警的人的电话。沟通中，对方给杨某发送了“警官证”证件照及“法律文书”图片，上面写着杨某因骗取医保，名下全部资产将被冻结。

　　慌乱中，杨某按照对方的要求下载了手机银行，并将银行卡信息及手机验证码提供给了对方。在杨某提供验证码之后，她的手机就被设置了恶意拦截，任何人都拨打不通。

　　民警介绍，在此类诈骗中，犯罪分子往往以市民骗取医保、异地冒领“医保金”、或身份信息泄露被用于诈骗等幌子，利用公、检、法、医保等部门的威信力来击破受害人心理防线。受害人往往会因害怕而被骗子“操纵”，被骗取钱财。

　　“警官证是警察身份的证明，一般只在现场执法中当面向当事人出示。公安机关不会通过电话、微信、QQ办案，也不会通过微信、QQ等方式向当事人发送‘警官证‘照片。”民警提醒市民，社保机构和公检法部门不会通过电话要求市民提供个人信息。在接到此类电话时，一定要提高警惕，牢记不轻信、不透露、不转账，保护好个人信息。一旦发现被骗，要及时拨打110。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 高铎 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
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