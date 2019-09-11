洛阳市区将再添一座立交 八里堂立交建设工程全面启动

洛阳市中心城区东部将再添一座重要立交——八里堂立交。今日，洛报融媒记者从洛阳市住建局获悉，八里堂立交建设工程已经全面启动，这标志着新伊大街南延工程已经陆续展开。

洛阳市中心城区东部将再添一座重要立交——八里堂立交。今日，洛报融媒记者从洛阳市住建局获悉，八里堂立交建设工程已经全面启动，这标志着新伊大街南延工程已经陆续展开。

洛阳市住建局相关负责人介绍，新伊大街与伊洛东路互通的八里堂立交，是整个新伊大街南延的关键节点，由新伊大街上跨焦柳铁路桥梁和伊水西路伊洛东路立交组成。其中，伊水西路伊洛东路立交规划为菱形互通加定向匝道立交，伊洛东路位于地上一层，伊水西路位于地面，行人和非机动车通过地面信号灯控制，同步设置多条定向匝道。八里堂立交建成后，对提高洛龙板块东部区域路网通行能力，增强应急保障能力，完善洛阳中心城区南北向交通将发挥重要作用。

新伊大街南延建设工程北起开元大道，南至伊洛东路，全长1.5公里，红线宽50米，双向六车道，与现状新伊大街道路断面保持一致。该段新伊大街自北向南上跨展览东路、牡丹东路、翠云东路、乐天路和焦柳铁路，桥梁总长度1.1公里。道路采用双向6车道，上跨桥梁采用双向4车道。

为确保八里堂立交项目顺利推进，洛阳市住建局目前已成立了项目指挥部，同时派出驻场服务专员，充分发挥扬尘管控监管员、疫情防控联络员、施工组织服务员的作用，紧盯施工节点，强化疫情防控和扬尘管控，全力推进工程建设。按照计划，该段新伊大街预计将于今年年底前主体完工。（洛报融媒记者 李东慧 通讯员 肖敏 任秀波）