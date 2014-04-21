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好消息！洛阳又有一家公司要上市了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-03-20 16:02

　　昨日，洛阳新强联回转支承股份有限公司(以下简称新强联)创业板首发上市申请，通过第十八届发审委2020年第34次会议审核，系今年河南省第三家A股IPO过会企业。新强联完成上市后，洛阳将迎来第13家上市公司。

　　位于新安县洛新产业集聚区的洛阳新强联，主要从事大型回转支承和工业锻件的研发、生产和销售。其研发生产的风电主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承，盾构机轴承及关键零部件等，主要应用于风力发电机组、盾构机等领域。

　　近年，我市资本市场快速发展，截至目前，有12家上市企业，发行股票15只。另外，在拟上市公司方面，洛阳市众智软件正在IPO排队中，目前处于已反馈状态。另有洛阳银行、中超新材料、涧光特种装备3家企业在辅导状态。随着越来越多的企业在资本市场直接融资，我市经济发展将注入更多新的活力。

　　我市的上市公司都有哪些呢？

　　目前，我市共有12家上市公司，发行股票15只，其中有三家企业是A+H股。

　　上交所：中信重工、一拖股份、洛阳钼业、洛阳玻璃、普莱柯、建龙微纳

　　深交所：北玻股份、轴研科技、中航光电、隆华科技、通达股份

　　香港联合交易所：一拖股份、洛阳钼业、洛阳玻璃

　　台湾证券交易所：杜康控股

　　(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 张志红 刘小江)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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