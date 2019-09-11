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“河洛欢歌·文化惠民”线上活动方案出炉 精彩活动提前了解
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-03-20 16:05

反排木鼓舞（资料图）记者 张光辉

      想在线看文艺演出吗？想在线学习声乐、舞蹈、古筝吗？这项活动千万别错过。今日，洛报融媒记者从洛阳市文化广电和旅游局获悉，为进一步丰富群众的文化活动，4月至6月，洛阳市将组织开展“新时代红色文艺轻骑兵·河洛欢歌文化惠民”线上活动。具体有哪些精彩活动，记者提前为您介绍。

　　历届“河洛欢歌·文化惠民演出”系列活动优秀获奖节目精品展播

　　活动内容：挑选历届“河洛欢歌·文化惠民演出”系列活动优秀获奖节目，分类制作成四场专题，分别是：“非遗”优秀获奖节目精品展播专场一场，“群星奖”获奖节目精品展播专场一场，专场文艺演出获奖优秀节目展播两场。

　　展播时间：4月2日开始，每周展播一场，共四场。(具体播出时间以电视台安排为准)

　　展播平台：洛阳广播电视台、各县(市)区广播电视台、市文化馆网站、市文化馆微信公众号等。

资料图 记者 张怡熙 摄

　　“2020洛阳市新时代红色文艺轻骑兵文化惠民演出”优秀节目展播

　　活动内容：以宣传“习近平新时代中国特色社会主义思想”“党的十九大精神”“社会主义核心价值观”“抗击新冠肺炎疫情”“宣传洛阳、歌颂牡丹”为主题，征集、录制内容积极向上、群众喜闻乐见的系列文艺节目四场，征集疫情期间群众居家才艺展示优秀节目一场。节目内容包括戏曲、舞蹈、声乐、朗诵、器乐、曲艺、小品、杂技、模特表演、武术表演、非遗展示等。

　　活动时间：3月征集、挑选节目，4月初录制，4月底至5月初展播。

　　展播时间：4月30日开始，每周展播一场，共五场。(具体播出时间以电视台安排为准)

　　播出平台：在洛阳广播电视台、各县(市)区广播电视台、市文化馆网站、市文化馆微信公众号等。

资料图 记者 张光辉

　　“2020洛阳市新时代红色文艺轻骑兵·河洛欢歌文化惠民活动”书法、美术、摄影、非遗优秀作品展

　　活动内容：以宣传“习近平新时代中国特色社会主义思想”“党的十九大精神”“社会主义核心价值观”“抗击新冠肺炎疫情”“宣传洛阳、歌颂牡丹”为主题，征集内容积极向上、群众喜闻乐见的优秀作品，书法、美术、摄影、非遗等作品均可。征集的作品经组委会老师评选，将择优分类进行四场专题网络展览。

　　活动时间：3月征集、挑选优秀作品，4月初在网络平台展览。

　　展览时间：4月初开始，每周一场专题展览，共四场。(具体展览时间以作品实际收集情况而定)

　　展览平台：洛阳市文化馆网站、微信公众号

　　“2020洛阳市新时代红色文艺轻骑兵·河洛欢歌文化惠民活动”线上艺术培训课

　　活动内容：市文化馆开展线上艺术培训课程，组织老师利用自媒体进行网络直播教学，或将教学短视频发布在市文化馆微信公众号。课程包含声乐、舞蹈、古筝、二胡、手风琴等群众喜闻乐见的艺术门类，让群众足不出户就能乐享文化大餐。

　　活动时间：每天一次，一次更新两课。

　　培训平台：市文化馆微信公众号、抖音短视频 （洛报融媒记者 朱艳艳 通讯员 刘梦刚 王文强）
[ 责任编辑：崔利利]
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