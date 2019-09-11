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新安县蜜汁红薯种植基地：包村干部忧虑变惊喜
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳日报 2020-03-20 10:21
正村镇农民进行红薯育苗

　　“装车。200斤蜜汁红薯，每公斤9元，900元又到手了！”近日，在新安县正村镇北岳村蜜汁红薯种植基地，该村村委会主任、蜜汁红薯种植户王英斌笑着说。他储存的红薯即将售完，“以为会赔，没想到还是赚了”。

　　蜜汁红薯是正村镇的特色农产品之一，目前全镇种植面积超过2000亩。这种红薯个头不大，但水分足、甜度高、口感好，备受消费者青睐。往年，农户收完红薯，在窖内储存至“春节档”出售，收益颇丰。今年，受新冠肺炎疫情影响，红薯销售遭遇“大考”。

　　“前段时间，我的电话都被‘打爆’了。”正村镇党委委员柳旭是北岳村的包村干部，他说，原计划从正月初二开始往县城的超市、商场供应红薯，但受疫情影响，交通不便，运输工作推迟，农户接连打电话询问情况。

　　疫情还要持续多久？市场何时才能回暖？……柳旭当时心里没底，农户心中也着急。

　　正当大家一筹莫展时，县里的措施出台了。柳旭说，该县专门研究解决农产品滞销问题，决定在做好疫情防控的前提下，批复专项资金对物流配送费用实施补贴，并为运输车辆开辟“绿色通道”。中国邮政新安分公司45台物流配送车辆首先投入配送，新安县物流协会也组织了150台后备车辆，等候调配。

　　与此同时，新安县扶贫、商务等部门也迅速行动，将各乡镇农产品滞销情况列出清单，参与中国社会扶贫网等单位联合发起的“齐心战‘疫’、八方助农”活动获取农产品供需信息，同多家网络销售平台对接，并动员全县各帮扶单位充分发挥优势，协调农产品销售。

　　一系列措施的实施，让新安县农产品销售市场日渐回暖。“刚开始，红薯卖不出去。现在每斤涨到快5块钱了。”王英斌说。

　　这段时间，柳旭的电话又被打“爆”了。此时，他接到的已不再是农户的求助电话，而是来自各地采购商的求购电话。

　　“电话两度被‘打爆’，之前是忧虑，现在是惊喜。”柳旭说。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 黄明 郭冰 文/图）
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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