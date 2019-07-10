洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

年底前，洛阳80%以上行政村集体经济收入达5万元

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳日报 2020-03-20 10:21

　　服务，是基层党组织的鲜明主题。不久前，我市印发的《关于深化党建引领、“三治”并进、服务进村(社区)推进“河洛党建计划”全面提升年的实施方案》(以下简称《方案》)提出，要进一步优化拓展基层服务体系，提升便民服务水平，着力形成惠民利民服务网络，提升群众生活的幸福感和获得感。

　　●关键词：村集体经济

　　目标：年底前，80%以上的行政村集体经济收入达到5万元。

　　孟津县朝阳镇闫凹村大力发展食用菌采摘项目，达产后预计每年可增加集体经济收入20万元以上；新安县南李村镇懈寺村充分发挥党员先锋模范作用，带领群众大力发展集体经济，成立多个合作社……

　　农村集体经济壮大了，村级党组织才能更好地服务群众。对此，《方案》提出，深入推进抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴，发挥基层党组织战斗堡垒作用和广大党员先锋模范作用，不断发展壮大村级集体经济。同时，加大各级党费对基层党组织的支持倾斜力度，深化农业农村改革，积极培育新型农业经营主体，开展村级集体经济提升行动，实现所有行政村集体经济收入全覆盖，确保年底前80%以上的行政村集体经济收入达到5万元，50%以上达到10万元。

　　●关键词：邻里中心

　　目标：今年打造100个住宅小区“邻里中心”。

　　在洛龙区古城街道英才社区高尔夫邻里中心，1500册少儿图书可供社区小读者阅读；在高新区徐家营街道北方社区邻里中心，儿童滑梯、秋千等玩具最受小朋友欢迎；在西工区邙岭路街道中建社区邻里中心，亲子幼教、儿科保健、健康养生等课程深受居民喜爱。

　　社区是服务群众的“最后一公里”，社区能否提供优质的服务，直接影响着群众的生活质量。近年，我市大力发展邻里中心，进一步拓宽服务的种类、提高服务品质，从“油盐酱醋茶”到“衣食住行闲”，为百姓提供“一站式”服务。

　　《方案》明确提出，要推进基层党组织阵地去行政化、去形式化、去办公化，增加和改进服务内容，以党群服务中心为主阵地，把居民生活相关的水电气暖等公益事业和生活服务业引入村(社区)。今年，我市将高标准建设10个街道党群服务中心，打造100个住宅小区“邻里中心”，健全运行和管理机制，丰富服务内容和活动载体。提高城乡社区综合服务设施覆盖率，城市社区达到100%，农村社区达到50%。

　　●关键词：社工服务

　　目标：年底前实现10%的村(社区)能够享受专业社工机构提供服务项目。

　　去年9月，涧西区长春路街道洛铜社区引入阳光社工，他们与辖区居民开展了制作月饼、阅读亲子绘本等29场活动，深受居民好评。在此基础上，洛铜社区还引导居民组建舞蹈、戏曲、合唱、模特、太极等10个社区社会组织，鼓励居民自我管理、自我服务。

　　《方案》对大力推进“三社联动”(社区、社工、社会组织)提出明确要求。今年，我市将健全政府购买社会服务机制，年底前实现10%的村(社区)能够享受专业社工机构提供服务项目。

　　《方案》还要求，建立健全基层政务服务事项清单和以群众评价为主要指标的考核机制，推进“一网通办”下的“最多跑一次”改革。同时，推动“互联网+”与城乡服务深度融合，多渠道为群众提供家政护理、美容美发、缝纫裁剪等生活服务，着力形成惠民利民服务网络，把工作做到群众心坎上。（洛阳日报记者 孙小蕊 通讯员 张伊霖 杨孟岩）
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·孩子总是“眼泪汪汪” 还有眼屎，要紧吗？
  • ·身上也没疙瘩，她却痒得挠出血痕
  • ·饭后喉咙有异物感，应及时就诊
    		•
    洛宁蒸肉：别看肉不多，香得馋坏个人儿
    洛宁蒸肉：别看肉不多，香得馋坏个人儿
    洛宁蒸肉：别看肉不多，香得馋坏个人儿
        洛阳是牡丹花城，更是美食之都。徜徉在洛阳的大街小巷，也许在某个转角就能偶遇一家老店，一道美食，让您的...
  • ·洛阳7岁娃娃登上戏台 姥姥奶奶功不可没
  • ·专注摄影50多年 80岁的他想90岁时再办场影展
  • ·洛阳年近八旬老夫妻 旅行脚步不停息
    		•
    		 
    新闻排行
  • 看！洛阳立体交通设施养护有了新“利器”
  • 定鼎路提升改造工程施工 部分公交临时...
  • 洛阳市投放第四批口罩来了！通过洛阳...
  • 玉兰姑娘、桃花美人见过吗？洛阳这个...
  • 洛阳隋唐城遗址植物园：数千株牡丹“...
  • 洛阳有市民反映水网改造后用水量竟翻...
  • 六旬老人自制小船欲横渡黄河 撞上桥墩...
  • 刚刚，前坪水库工程下闸蓄水！
  • 筑坝前坪 治水圆梦——写在前坪水库即...
  • 英雄凯旋！洛阳第二批援鄂医疗队刚刚抵洛
    		•
    百姓呼声
    洛阳市各医院体检业务暂停，恢复时间未定
    咨询：洛阳是否对国外归来人员筛选调查
    精彩图片
    洛阳三彩陶艺村：乡村...
    新安县仓头镇：农产品...
    英雄凯旋！洛阳第二批...
    铁骑开道、交警护行…...
    精彩热帖

    春天走来 花儿盛开

    春到洛城花香地

    垂丝海棠淡淡的香

    金丝雀
    /美丽的桃花岛-鲜艳的月季花
    /【光影瞬间】一组水景练习
    /徒步 汉函谷关--千唐志斋--铁门站——2019
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605