年底前，洛阳80%以上行政村集体经济收入达5万元

服务，是基层党组织的鲜明主题。不久前，我市印发的《关于深化党建引领、“三治”并进、服务进村(社区)推进“河洛党建计划”全面提升年的实施方案》(以下简称《方案》)提出，要进一步优化拓展基层服务体系，提升便民服务水平，着力形成惠民利民服务网络，提升群众生活的幸福感和获得感。

服务，是基层党组织的鲜明主题。不久前，我市印发的《关于深化党建引领、“三治”并进、服务进村(社区)推进“河洛党建计划”全面提升年的实施方案》(以下简称《方案》)提出，要进一步优化拓展基层服务体系，提升便民服务水平，着力形成惠民利民服务网络，提升群众生活的幸福感和获得感。

●关键词：村集体经济

目标：年底前，80%以上的行政村集体经济收入达到5万元。

孟津县朝阳镇闫凹村大力发展食用菌采摘项目，达产后预计每年可增加集体经济收入20万元以上；新安县南李村镇懈寺村充分发挥党员先锋模范作用，带领群众大力发展集体经济，成立多个合作社……

农村集体经济壮大了，村级党组织才能更好地服务群众。对此，《方案》提出，深入推进抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴，发挥基层党组织战斗堡垒作用和广大党员先锋模范作用，不断发展壮大村级集体经济。同时，加大各级党费对基层党组织的支持倾斜力度，深化农业农村改革，积极培育新型农业经营主体，开展村级集体经济提升行动，实现所有行政村集体经济收入全覆盖，确保年底前80%以上的行政村集体经济收入达到5万元，50%以上达到10万元。

●关键词：邻里中心

目标：今年打造100个住宅小区“邻里中心”。

在洛龙区古城街道英才社区高尔夫邻里中心，1500册少儿图书可供社区小读者阅读；在高新区徐家营街道北方社区邻里中心，儿童滑梯、秋千等玩具最受小朋友欢迎；在西工区邙岭路街道中建社区邻里中心，亲子幼教、儿科保健、健康养生等课程深受居民喜爱。

社区是服务群众的“最后一公里”，社区能否提供优质的服务，直接影响着群众的生活质量。近年，我市大力发展邻里中心，进一步拓宽服务的种类、提高服务品质，从“油盐酱醋茶”到“衣食住行闲”，为百姓提供“一站式”服务。

《方案》明确提出，要推进基层党组织阵地去行政化、去形式化、去办公化，增加和改进服务内容，以党群服务中心为主阵地，把居民生活相关的水电气暖等公益事业和生活服务业引入村(社区)。今年，我市将高标准建设10个街道党群服务中心，打造100个住宅小区“邻里中心”，健全运行和管理机制，丰富服务内容和活动载体。提高城乡社区综合服务设施覆盖率，城市社区达到100%，农村社区达到50%。

●关键词：社工服务

目标：年底前实现10%的村(社区)能够享受专业社工机构提供服务项目。

去年9月，涧西区长春路街道洛铜社区引入阳光社工，他们与辖区居民开展了制作月饼、阅读亲子绘本等29场活动，深受居民好评。在此基础上，洛铜社区还引导居民组建舞蹈、戏曲、合唱、模特、太极等10个社区社会组织，鼓励居民自我管理、自我服务。

《方案》对大力推进“三社联动”(社区、社工、社会组织)提出明确要求。今年，我市将健全政府购买社会服务机制，年底前实现10%的村(社区)能够享受专业社工机构提供服务项目。

《方案》还要求，建立健全基层政务服务事项清单和以群众评价为主要指标的考核机制，推进“一网通办”下的“最多跑一次”改革。同时，推动“互联网+”与城乡服务深度融合，多渠道为群众提供家政护理、美容美发、缝纫裁剪等生活服务，着力形成惠民利民服务网络，把工作做到群众心坎上。（洛阳日报记者 孙小蕊 通讯员 张伊霖 杨孟岩）