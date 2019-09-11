今年，洛阳20%以上行政村推行垃圾分类

农村垃圾分类是改善人居环境的新风尚。19日召开的全市农村垃圾分类处理工作电视电话会议透露，今年，全市20%以上行政村推行垃圾分类，加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的农村生活垃圾分类处理体系，着力推进农村垃圾减量化、资源化、无害化治理。

农村垃圾分类是改善人居环境的新风尚。19日召开的全市农村垃圾分类处理工作电视电话会议透露，今年，全市20%以上行政村推行垃圾分类，加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的农村生活垃圾分类处理体系，着力推进农村垃圾减量化、资源化、无害化治理。

农村垃圾分类怎么操作？

在伊滨区舜帝庙村、吉利区郭庄村等地探索实践的基础上，今年，农村垃圾分类将推广“二次四分法”，即通过农户源头初分和村保洁员细分的二次分类，把农村生活垃圾分为易腐烂垃圾、可回收垃圾、有毒有害垃圾和其他不可回收垃圾，进而实现源头减量。

在农户初分时，对于易腐烂垃圾，有条件的农户可就近就便喂养禽畜、投放沼气池、堆积沤肥，推进户内减量，没有条件的可直接投放到易腐烂垃圾箱。对于可回收垃圾，农户可定点整齐存放，定期变卖，或投放到可回收垃圾箱，由保洁员统一收储销售。对于有毒有害垃圾，农户单独定点密闭安全存放，由保洁员定期收集。其他不可回收垃圾，农户直接投放到不可回收垃圾箱。

在村级细分时，村保洁员按分类标准对收集的农户垃圾进行二次细分。对于易腐烂垃圾，投入易腐烂垃圾处理点进行集中堆肥。对于可回收垃圾，在垃圾分拣站分类存放，定期销售。对于有毒有害垃圾，定点集中密闭存放，定期按环保要求进行处理。其他不可回收垃圾，由乡镇垃圾转运部门(保洁公司)每天收集转运至垃圾处理场处理。

方法有了，具体如何实施？

按照要求，今年5月底之前，所有垃圾分类试点村要实现基本设施配套到位。其中，前端要为每家每户配备分类垃圾箱，中端要采取“一村一建”或“多村联建”的模式建设村垃圾分拣站、堆肥点，末端要探索多样化垃圾处理方式，实现资源化利用、无害化治理。

做好垃圾分类，关键在人。对此，我市一方面将择优配备农村垃圾分拣员，加强分类知识培训，实行责任包干，指导农户掌握垃圾分类方法；另一方面，以“党建引领、‘三治’并进、服务进村(社区)”为抓手，发挥党员示范引领作用，引入大数据管理方式，健全积分兑换、五美庭院评选等奖励机制，增强农民参与积极性，变“随手扔”为“随手分”，携手共建美丽乡村。(洛阳日报记者 白云飞)