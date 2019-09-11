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跑到重庆买的朝天椒 可能是咱洛阳产的
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-03-20 09:09

洛阳产的朝天椒，是重庆火锅的“灵魂”

　　近日，由陈晓卿监制的纪录片《沸腾吧火锅》在网络热播。随着《重庆火锅》一集走红，朝天椒成为众多网友口中的重庆火锅“灵魂”食材。

　　您也许不知道，川渝火锅里的“主角”朝天椒可能就产自咱洛阳市新安县铁门镇，这里的朝天椒肉厚、色泽正、味道香、表皮光滑，多年来备受川渝客商喜爱。昨日，记者也“寻味”而去，听老乡们唠起了自己的辣椒故事。

　　跑到重庆买的朝天椒，可能是咱洛阳产的

　　春日阳光正好，顺着村道一路走，新安县铁门镇晁村的不少农户门前，一堆堆辣椒分外诱人。

　　连日来，随着疫情防控形势日趋稳定，村里的朝天椒销售订单稳步上升，每天都有车辆从这里出发，前往川渝地区送辣椒。

　　2000年，在县政府和镇政府的倡导下，晁村人开始学习种植朝天椒，该村村委会主任白保红就是村里第一批辣椒种植户。跟他打过交道的川渝辣椒客商不计其数，时间最长的已有16年。

　　“说起辣椒，好多人都觉得成都、重庆产的辣椒才够味儿、才正宗，其实不然。咱铁门镇的朝天椒，在川渝地区可是供不应求，成为不少老字号火锅店的采购首选。我听一个老买家说，最初他一直在重庆采购辣椒，倒腾了两三年，才知道买的就是咱铁门镇产的辣椒。”白保红说。

　　红土地上长出的朝天椒，肉厚、色泽正、味道香

　　白保红说：“铁门镇临山临水，自然环境良好。我们这里的红土地，也很适合朝天椒生长，生长期极少出现病虫害。您看咱这儿的朝天椒，肉厚、色泽正、味道香、表皮光滑。”

　　2004年，在县政府和镇政府的努力下，铁门镇迎来了第一批川渝客商。回忆起当时的采购情景，白保红至今记忆犹新。

　　他说：“客商邀请来了，但咱这儿的辣椒能不能得到川渝客商的认可？起初，大伙儿心里都没底儿。经过商议，大家一致决定跟客商承诺，卖不出去，我们照单全收。”

　　让村里人没想到的是，辣椒拉走一周后，客商们又回来了，还带来了追加订单的好消息。自那以后，新安县铁门镇朝天椒在川渝市场上“一炮走红”，并陆续销售到陕西、湖南、湖北等地。

　　全镇年销2.5万吨朝天椒，贫困户靠它摘了“贫困帽”

　　“选辣椒，一要看色，二要看皮，色泽深红为一等品。另外，表面要光滑，皱巴巴或者表皮深一块儿、浅一块儿，口感就会受影响。”说起选辣椒，村民安春女讲得头头是道。

　　今年60岁的她是晁村四组村民。老人的丈夫因病瘫痪在床多年，生活不能自理。正是靠着种植朝天椒，老人不仅将一双儿女拉扯大，一家人还在去年年底摘掉了“贫困帽”。

　　如今，老人的女儿已出嫁，儿子白梦杰则跟着老人学起了辣椒种植，4亩辣椒地，每亩地收益在4000元左右。

　　在新安县铁门镇，像安春女这样，靠着朝天椒种植，摘掉“贫困帽”、增收致富的村民不在少数。每年，从这里发往全国各地的朝天椒达2.5万吨。

　　去年，铁门镇以南部辣椒基地为核心区，提出打造产业引领、乡镇旅游与休闲农业相结合的“辣椒小镇”。“辣椒小镇”规划面积3.6万亩，涵盖铁磁路沿线南岭的11个行政村。

　　“辣椒小镇”建成后，将形成集乡村休闲、旅游观光、餐饮、农产品于一体的绿色农业生态园。（洛阳晚报记者 李雨璐 通讯员 黄明 文/图）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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