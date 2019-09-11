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洛阳恢复至漯河、南京等多个长途客运班线（次）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-03-20 08:59

　　昨日，记者从洛阳汽车站获悉，18日至22日洛阳有多个长途客运班线(次)恢复。

　　18日恢复的班线

　　洛阳漯河6：00发车

　　洛阳内乡7：00发车

　　19日恢复的班线(次)

　　洛阳南京16：00发车

　　洛阳新蔡9：50发车

　　洛阳汝州11：00、12：00、13：00发车

　　洛阳长垣13：00发车

　　洛阳桐柏13：15发车

　　洛阳漯河14：40、16：30发车

　　洛阳濮阳14：10、15：30、17：20发车

　　20日恢复的班线

　　洛阳西峡8：00发车

　　洛阳沁阳13：20发车

　　洛阳新县9：30发车

　　21日恢复的班次

　　洛阳西峡8：00发车

　　22日恢复的班线

　　洛阳福建福鼎10：30发车

　　温馨提示：以上班线发车站为洛阳汽车站，可网上订票，乘车须戴口罩、随身携带身份证、主动出示“洛康码”，配合司乘人员测量体温。

　　咨询电话：63233186。（洛阳晚报记者 赵硕 通讯员 胡廷敏）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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