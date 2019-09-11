洛阳恢复至漯河、南京等多个长途客运班线（次）

昨日，记者从洛阳汽车站获悉，18日至22日洛阳有多个长途客运班线(次)恢复。

昨日，记者从洛阳汽车站获悉，18日至22日洛阳有多个长途客运班线(次)恢复。 昨日，记者从洛阳汽车站获悉，18日至22日洛阳有多个长途客运班线(次)恢复。 18日恢复的班线 洛阳漯河6：00发车 洛阳内乡7：00发车 19日恢复的班线(次) 洛阳南京16：00发车 洛阳新蔡9：50发车 洛阳汝州11：00、12：00、13：00发车 洛阳长垣13：00发车 洛阳桐柏13：15发车 洛阳漯河14：40、16：30发车 洛阳濮阳14：10、15：30、17：20发车 20日恢复的班线 洛阳西峡8：00发车 洛阳沁阳13：20发车 洛阳新县9：30发车 21日恢复的班次 洛阳西峡8：00发车 22日恢复的班线 洛阳福建福鼎10：30发车 温馨提示：以上班线发车站为洛阳汽车站，可网上订票，乘车须戴口罩、随身携带身份证、主动出示“洛康码”，配合司乘人员测量体温。 咨询电话：63233186。（洛阳晚报记者 赵硕 通讯员 胡廷敏）