宜阳县锦屏山：漫山花开春意浓

春日里，阳光正好，惠风和畅。来到锦屏山，春天的美，尽收眼底，也震撼心灵。这种美，是一种碰撞的美——大自然的荒芜与新生、造林人的艰难与喜悦，交织在一起。

漫山花开春意浓

春日里，阳光正好，惠风和畅。来到锦屏山，春天的美，尽收眼底，也震撼心灵。这种美，是一种碰撞的美——大自然的荒芜与新生、造林人的艰难与喜悦，交织在一起。

锦屏山是宜阳向东与洛阳对接的一道自然屏障。进入宜阳县界，一排“大风车”矗立的迎面坡，便是锦屏山。小汽车上山，一路轰油门。所谓“无限风光在险峰”，山巅的景色果然不同。

此时，山峦刚从冬天里醒来，尽管灰色依旧是底色，不过，漫山遍野、鱼鳞一般密密麻麻的树苗透出的新绿，正在打破这种底色。还有各种鲜艳的色彩，共同构成了一幅风景画。这里，黄的是连翘花，白的是山杏花、梨花，粉红的是桃花和红叶李，山脚下是麦田绿和油菜黄构成的大色块，再远处是洛河蓝，延绵向东……

“美吧！”朱磊曾是山上的造林人，绿化结束后成了管护人，每当向人们介绍锦屏山的变化，总带着一种苦尽甘来的滋味。

锦屏山是一块荒山造林的“硬骨头”，岩裸石秃，风大天旱。2016年，市委提出组团发展、加强生态对接。宜阳顺势而为，掀起了一场轰轰烈烈的锦屏山绿化总攻战——一年干成5000亩，一年接着一年干，誓用5年时间，干一个翻天覆地，造一道绿色屏障。

苦是真苦。一开始，没有路，没有电，四五百人的造林队伍风餐露宿、战天斗地。冬春种树，夜晚最难熬，那是刺骨的冷，狂风大作、掀翻帐篷是常事。“山上能建风电场，想想风有多大吧？”朱磊笑言。就连现在，山上有了管理房，供水器放在屋里，还要再裹上两层棉被和一层电热毯，避免上冻。

种树更难。挖掘机凿穴，一铲子下去，往往石多土少。上高坡陡，树苗只能运到路边，再往地头运，全要人背。山上最金贵的是水，从栽苗到发芽，树要浇透三次水，全靠拉水车一趟一趟运上山。

越是难干，越要干出个样子。“所有的地块都必须先规划、再造林。”该县林业局局长周先强说。这些年，按照山下林果业、山腰彩叶林、山顶常绿树的基本格局，该县连续攻克了13道岭25道沟29个山头，植树190万株。其间，路修上山、电架上山、水引上山，昔日的荒山、荒坡彻底变了模样。

五个冬春交替，五年风霜雪雨，换来了春回大地、绿满山梁。“不历其中苦，不知种树难。现在看着山上的每一棵活下来的苗子，都像是自己的孩子一样亲。”握住朱磊粗壮的手，我们能体会到这份感情。如今，25000亩绿化工程基本结束，他选择留下来，守护这些绿色的生命。

眼下，锦屏山上亭台楼阁依山就势，服务设施同步配套，正成为人们“胜日寻芳”的好去处。(洛阳日报记者 白云飞 通讯员 申艳梅 文/图)