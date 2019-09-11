【致敬！最美逆行者 】“为奉献者奉献，我愿意”

昨日晚上7时许，维也纳智好酒店门前摆满了鲜花，它们在静候90名从武汉凯旋的英雄。

90名医护人员，90名英雄，19日从武汉凯旋。欢迎你们回家！

40个日夜，他们奋不顾身，打赢了一场又一场战斗，挽救了一个又一个生命。

英雄的武汉，因为有英雄的你们；英雄的你们，是洛阳的骄傲。

在武汉的每时每刻，都有不同的故事发生在他们身上，或让人欣喜，或令人动容。

今天，就让我们来聆听这些关于英雄的故事吧！

厨师为英雄们准备晚餐

昨日晚上7时许，维也纳智好酒店门前摆满了鲜花，它们在静候90名从武汉凯旋的英雄。

酒店二层厨房内，蒸、炸、炒、煮齐开火，厨师们在为医护人员烹饪回家后的第一顿饭。大厨们准备了小酥肉、粉蒸胡萝卜丝、香椿炒鸡蛋、葱油饼和小米粥等，用家乡味犒劳英雄们。

“特地买了几十斤牛肉和牛骨头，今晚加班熬制，明早的牛肉汤鲜着呢！”大厨张相国激动地说，很荣幸能为英雄们做饭。未来几天，他们还将做糊涂面、卤面、洛阳水席等地道洛阳美食，“大家想吃什么，一律安排”。

酒店走廊里，49岁的保洁员李妙花每两小时对公共区域进行一次消毒。当得知支援武汉的医护人员即将入住酒店，她第一时间找到主管领导，主动要求上岗，为英雄们服务。

为了让医护人员在未来14天里得到充分放松休息，酒店特地安排了阳光充足的房间，还贴心地准备了全新的家用毛巾。

“到这儿，就是到家了！”客房主管白燕丽动情地说，“别人问我害怕吗？我说一点也不怕，为奉献者奉献，我愿意！”（洛阳日报记者 李冰）