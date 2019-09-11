【致敬！最美逆行者 】总有感动在心间

“怕吗？”“你们不顾个人安危来支援我们，我们怎能退缩？为你们这些白衣战士提供服务，就是为抗‘疫’贡献力量。只要有你们在，我们就不怕。”

90名医护人员，90名英雄，19日从武汉凯旋。欢迎你们回家！

40个日夜，他们奋不顾身，打赢了一场又一场战斗，挽救了一个又一个生命。

英雄的武汉，因为有英雄的你们；英雄的你们，是洛阳的骄傲。

在武汉的每时每刻，都有不同的故事发生在他们身上，或让人欣喜，或令人动容。

今天，就让我们来聆听这些关于英雄的故事吧！

王栓伟(受访者供图)

“怕吗？”

“你们不顾个人安危来支援我们，我们怎能退缩？为你们这些白衣战士提供服务，就是为抗‘疫’贡献力量。只要有你们在，我们就不怕。”

昨日，在离开武汉的大巴上，汝阳县中医院院长助理和康复科主任、我市第二批支援武汉医疗队临时党支部组织委员王栓伟第一时间想到了在武汉期间，一直接送他们的大巴司机，想起了他们的这次对话。

王栓伟后来得知，这名司机决定参加志愿服务时，给家里写好了遗书，表示一旦感染新冠病毒牺牲了，愿意捐献遗体用于科学研究。“那一刻，我的眼睛湿润了。”王栓伟说。

在这场没有硝烟的疫情防控阻击战中，正是这些无处不在的感动，坚定着所有人的信心。正如一个病区的全体患者给王栓伟写的感谢信中所说：“你让我们重拾信心，战胜病毒，相信自己一天更比一天好！”(洛阳日报记者 申利超)