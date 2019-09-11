洛阳有市民反映水网改造后用水量竟翻倍 原来是……

日前，一市民反映小区水网改造后，缴费时发觉家中每月用水量增长不少，从4吨左右变成8吨左右。后经调查，市民对相关缴费政策调整不清楚，他此前每月缴一次水费，如今改成两个月一缴，8吨系两个月的用水量。

日前，一市民反映小区水网改造后，缴费时发觉家中每月用水量增长不少，从4吨左右变成8吨左右。后经调查，市民对相关缴费政策调整不清楚，他此前每月缴一次水费，如今改成两个月一缴，8吨系两个月的用水量。

在日常生活中，市民在用水方面较为集中的疑问还有哪些？18日，洛阳北控水务集团相关工作人员进行了解答。

小区水网改造后，家里用水量咋变大了

李老先生今年87岁，家住涧西区太原路13号院。平时，他与老伴儿用水比较节约，每月用水量一般在4吨左右。近日，老两口发现，自去年小区水网改造后，家里用水量增长不少。“我看贴在小区的水费通知单，我家每月用水量达8吨。”李老先生说。

18日，记者就此咨询洛阳北控水务集团有限公司。工作人员调查后说，这是一场误会。去年4月，该小区更换了新水表，4月下旬至10月初，老人家用水量共计34吨，月均约6.2吨，之后逢双月抄表。去年10月、11月，老人家里用水量共计8吨，月均4吨。

“17日下午，我们去抄表，李老先生家最近3个半月用水量为19吨，月均约5.4吨。”工作人员说，与之前相比，老人家里的用水量略有增加，属于正常现象，这跟水表有关。老人家里之前装的是A级表，计量不准确，未按期检查，有轻微的跑冒滴漏不能如实计量；如今升级成B级表，灵敏度高、计量更准确，且按期检查，能真实反映老人家里的用水量。

工作人员的解答，消除了老人的疑虑，老人也对记者的帮助表示感谢。

您有用水方面的疑问，不妨看看这里

1.问：为何家里的水压低？

答：水压低既可能是公共供水管网的原因，也可能是小区自身的原因。比如随着楼房的增加与人口增多，有些地段老旧的供水管道口径小，不能满足居民的用水需求，需要改造，但又受多种因素影响无法及时改造，导致居民家里的水压低。

此外，供水管网末梢区域水压会比中心区域低，离水厂越远，水压逐步降低，这些地方需要二次加压。

2.问：家里长期不住人为何水表还会走？

答：个别居民家里虽然长期不住人，只是偶尔回去浇浇花、打扫卫生，缴水费时感觉“咋会用这么多水”。这时，居民就要留意家里是否有漏水现象，如果马桶水箱里的橡胶垫关闭不严，会造成马桶长期处于暗漏状态，如果是地埋水管暗漏，则需要专业人员及时维修。家里长期不住人，建议居民最好关闭水阀。

3.问：家里哪些用水设施易跑冒滴漏？

答：如果家里水费突然增加或水压突然降低，要及时检查是否有跑冒滴漏现象。最容易漏水的用水设施是马桶，如果马桶水箱里的橡胶垫老化和损坏，出现密封不严的情况，水会顺着马桶壁渗漏；水表后(由业主管理)的水管漏水也是产生水量的主要原因之一；洗衣机接口、热水器止回阀关闭不严，也会造成漏水。

4.问：水网改造后如何获取用水信息？

答：水网改造前，居民用水缴费一般由小区物业代缴，每月缴一次。水网改造后，居民两个月一缴，届时抄表员会在居民所住单元门处张贴水费通知单。居民也可办理手机短信免费提醒获知用水信息，开通方式有3种，拨打客服热线9610001申请办理、到水务集团各营业厅办理或到市民之家水务集团营业窗口办理。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 崔建宇）