定鼎路中州路口至陇海铁路桥北段围挡施工

昨日，记者从市交警支队获悉，为保障定鼎路提升改造工程顺利实施和道路安全畅通，最大限度地减轻对市民出行的影响，3月19日21时至24日6时，定鼎路中州路口(不含)至定鼎路陇海铁路桥北段将围挡施工。

昨日，记者从市交警支队获悉，为保障定鼎路提升改造工程顺利实施和道路安全畅通，最大限度地减轻对市民出行的影响，3月19日21时至24日6时，定鼎路中州路口(不含)至定鼎路陇海铁路桥北段将围挡施工。

围挡施工后，定鼎路的中州路口(不含)至唐宫东路口(含)段南北方向断行；定鼎路陇海铁路桥由北向南方向断行；定鼎路唐宫路口东西方向断行；定鼎路陇海铁路桥西侧辅道断行；定鼎路陇海铁路桥东侧辅道正常通行，由唐宫东路拟从陇海铁路桥向北的车辆正常通行。

届时，拟经定鼎路由南向北出市的车辆，可从九都路(中州路)—金业路—环城西路—唐宫东路—定鼎路陇海铁路桥绕行；拟经定鼎路陇海铁路桥由北向南进入市区的车辆，向西可从瀍涧大道或魏紫路绕行到国花路或王城大道通行，向东可从瀍涧大道—北盟路—五股路—平等街—玄武门大街(原道南路)绕行；拟经唐宫路东西方向通行的车辆，可提前转换到中州路或玄武门大街绕行。（洛阳晚报记者 郭秩铭 通讯员 谢育健）

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定鼎路提升改造工程施工部分公交临时调线

昨日，记者从市公交集团获悉，由于定鼎路提升改造工程围挡施工，部分途经公交线路调整如下：

22路：去程从中州东路机车大道口发车，沿现运营线路至九龙鼎后，改走中州中路、王城广场、唐宫西路恢复原线；回程从芳华路华山路口发车，与去程运营线路一致。

30路：去程从南苑路南昌路口发车，沿现运营线路至唐宫路金谷园路口后，改走王城广场、中州中路、环城西路恢复原线；回程从平等街北口发车，与去程运营线路一致。

34路：去程从中州东路机车厂东路口发车，沿原线至唐宫东路环城西路口后，改走环城西路、玄武门大街、金谷园路、王城广场、人民西路恢复原线；回程从开元大道龙祥街口发车，沿现运营线路至王城广场后，改走金谷园路、玄武门大街、环城北路恢复原线。

55路：去程从春晴路解放路口发车，沿现运营线路至唐宫中路金谷园路口后，改走王城广场、人民西路、体育场路、九都路恢复原线；回程从关林庙公交枢纽站发车，沿现运营线路至定鼎立交桥后，改走九都路、体育场路、凯旋路、八一路、唐宫路、金谷园路到洛阳站。

76路：去程从东花坛西发车，沿现运营线路至环城西路唐宫路口后，改走环城西路、金业路、九都路、定鼎立交桥恢复原线；回程从龙门高铁站发车，与去程运营线路一致。（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 王斐 赵承）