筑坝前坪 治水圆梦——写在前坪水库即将下闸蓄水之际

高坝长堤锁蛟龙，碧水清流润民生。在决胜全面小康的收官之年，在这个生机盎然的春天，前坪水库即将下闸蓄水。从此，这项重大水利工程步入收获期，防洪、供水、灌溉、发电——北汝河两岸人民的安澜梦，终于变为现实。

高坝长堤锁蛟龙，碧水清流润民生。

在决胜全面小康的收官之年，在这个生机盎然的春天，前坪水库即将下闸蓄水。从此，这项重大水利工程步入收获期，防洪、供水、灌溉、发电——北汝河两岸人民的安澜梦，终于变为现实。

沿河人民 安澜梦圆

又到春暖花开时。汝阳县十八盘乡移民郭书征的新家距离前坪水库不远，闲下来的时候，老郭喜欢骑车去库区转转。“这下好了，再也不怕发大水了。”老郭说，兴建前坪水库，是洛阳人跨世纪的治水长梦。

作为国务院确定的172项重大水利工程建设项目之一，前坪水库位于淮河流域沙颍河支流北汝河上游，是沙颍河流域防洪体系的重要组成部分，是一座以防洪为主，结合供水、灌溉，兼顾发电等综合利用的大型水利枢纽工程。

北汝河发源于嵩县白云山，流经汝阳、汝州等地，在许昌注入淮河一级支流沙颍河，全长250公里。北汝河流域是淮河流域的暴雨中心区之一。历史上北汝河水患频发，前坪水库饱含着北汝河流域群众的热切期盼，也凝聚了几代治淮水利人的梦想，工程从20世纪50年代即开始规划勘测。然而，其后近60年，一直未能付诸实施。

直到2006年10月，我市再次启动前坪水库前期工程，着手勘测和项目建议书编制工作。历经多年前期工作，2015年10月8日，前坪水库工程终于正式开工。

2016年10月，导流洞工程顺利完工，主河槽截流。

2017年4月，大坝上游围堰填筑达到设计高程374.4米，泄洪洞具备过流条件。

2019年9月，主坝、副坝、溢洪道全部建至坝顶，大坝主体工程完工；12月，前坪水库通过下闸蓄水阶段验收。

60多年殷殷期盼，60多年孜孜以求，一座被历史和人民寄予厚望的大型水利工程终于阔步而来！

科研攻坚 智能筑坝

工地上高耸的塔吊在空中左旋右转，一辆辆装满沙石料的重型载重车往来穿梭，巍然耸立的大坝脚下流淌着清澈北汝河水……工程正式开工至今，一幕幕火热的建设场景每天都在上演。

前坪水库由主坝、副坝、导流洞、溢洪道、输水洞、电站等组成，主坝为粘土心墙砂砾石坝，最大坝高90.3米，坝长818米。工程规模大、工程量大、建设周期长、影响因素多、施工强度高等，给工程设计、施工带来巨大挑战。为此，前坪水库建管局与国内多所高校及科研院所合作，联合攻关，让最先进的科技支撑大坝建设。

——碾压“无人化”。在水库筑坝过程中，碾压机必不可少。在前坪水库施工现场，重达26吨的碾压机驾驶室内空无一人，而进退转弯灵活自如。这是无人驾驶智能碾压筑坝机器人。前坪水库建管局总工程师皇甫泽华介绍，前坪水库在国内首次研发使用智能碾压筑坝技术，机器人的应用大幅降低了人工碾压的劳动强度，有效避免了人工碾压不规范带来的质量缺陷，大幅提升了工程质量。

——检测自动化。砂石料被压实之后非常坚固，检测坝体质量成为一大难题。智能碾压筑坝技术的应用，实现声波自动检测碾压密实度，实时检查碾压质量，漏碾、交叉碾、碾压遍数不够等问题都能及时发现，并能精准整改，既保障了施工质量，又保障了施工进度。

——决策智能化。开发前坪水库工程全生命周期综合管理系统，实现了工程建设全过程的三维可视化管理。“也就是说，从工程设计、施工到运营管理，每个环节都可以进行模拟、优化，提供智能优化的解决方案。”皇甫泽华说。

绿色发展 造福于民

兴水利，除水害，功在当代，利在千秋。

前坪水库项目总投资44.6亿元，总库容5.84亿立方米，防洪库容2.1亿立方米。建成后可使北汝河防洪标准由十年一遇提高到二十年一遇。配合已建的其他工程，可使沙颍河干流防洪标准由二十年一遇提高到五十年一遇，有效保障水库下游焦枝铁路、京珠高速、二广高速等国家重大基础设施和人民生命财产安全。

水是生命之源，生产之要，生态之基。前坪水库，承载的不仅是流域人民岁岁平安的安澜之梦，更是沿岸经济繁荣的发展之梦、美丽宜居的生态之梦。

水库蓄水后，可发展灌溉面积50.8万亩，每年可向下游城镇提供生活及工业用水约6300万立方米，水电装机容量6兆瓦，年均发电量为1881万千瓦时。同时，水库将有效调节地表径流，改变北汝河经常断流的现状，维护流域生态平衡。

得益于前坪水库工程建设，库区1.3万余名移民舍小家为大家，挥泪别故土，在安置点开启了新生活，更为脱贫摘帽打下坚实基础。

不久的将来，前坪水库上游20公里将形成一个面积为1.5万亩的高峡平湖。按照规划，这里将打造成树种多样、色彩丰富、三季有花、四季常青的生态景观和水利景区。前坪水库下游至汝阳县城，将建成繁花似锦、绿树成荫的滨河公园。（洛阳日报记者 李冰 通讯员 吴会菊）