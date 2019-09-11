洛阳今天晴天到多云 气温9℃到28℃

今天洛阳全区晴天到多云，偏南风3级到4级，气温9℃到28℃。

今天，我们迎来二十四节气中的第四个节气——春分。

如果说冬至和夏至的关键词是极与最，那么春分和秋分的关键词就是平与均，春分体现的是“平均主义”。古人说：“春分者，阴阳相半也，故昼夜均而寒暑平。”春分这天，太阳直射赤道，各地昼夜时间相等，随后太阳直射位置逐渐北移，北半球开始昼长夜短。

春分时节，气温回暖驶入“快车道”，我国大部分地区将进入明媚的春天，但受冷空气影响，北方地区的大风和沙尘天气活跃。据统计，北方地区常年沙尘天气4月最多，3月次之，春分正处在3月底到4月初，沙尘多发，需注意防护。此外，冷空气和北风会压制水汽北上，西北、华北等地降水稀少而珍贵，故有“春雨贵如油”之说。

春分这天，还有“春分到，蛋儿俏”的谚语。据说，这天最容易把鸡蛋立起来，很多地方在这天都流行竖蛋游戏。有人解释，春分是南北半球昼夜均等的日子，呈66.5度倾斜的地球地轴与地球绕太阳公转的轨道平面刚好处于一种力的相对平衡状态，有利于竖蛋。不过也有人认为，这纯粹是技巧问题，与春分无关。如果有兴趣，今天您也可以拿个鸡蛋试试。

昨天，受冷空气影响，洛阳气温稍有下降。今明两天，洛阳的气温又要回升，最高气温奔着28℃去了。

根据最新气象资料分析，短期内我市受西北气流控制，预计今天洛阳全区晴天到多云，偏南风3级到4级，气温9℃到28℃。明天洛阳全区晴天转多云，偏北风4级，气温9℃到28℃。（洛阳晚报记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖）